Plenkoviću su izbušili HDZ: Napadaju ga sa svih strana...

Andreju Plenkoviću nije lako. Curi mu na sve strane. Upravo kad je skrenuo pozornost s Martine Dalić i Agrokora, zahuktalo se s Istanbulskom konvencijom koju mnogi unutar stranke, a i izvan nje, koriste za napade na njega i njegovu politiku. Tako je pomalo nezapaženo prošla odluka HDZ-ova povjerenika za Ličko-senjsku županiju Darka Nekića da raspusti gradsku organizaciju Gospića.

Nekić je imenovao vrh stranke nakon što je lički župan i član predsjedništva HDZ-a Darko Milinović digao pobunu jer nije po njegovu izboru imenovana ravnateljica Plitvičkih jezera.

Nekić je postao povjerenik županijske organizacije, a sad je, tri dana prije posljednjeg roka za predaju kandidatura za čelnika gospićkog HDZ-a, raspustio organizaciju i odgodio izbore najviše za pola godine.

Darko Milinović, čiji je kandidat Petar Radošević skupio više od 500 potpisa za predsjednika gospićkog HDZ-a, ne sumnja da je to i udar na njega.

- Povjerenik Nekić radi neviđenu represiju. Pitao sam predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića stoji li on iza te odluke, kao što tvrdi Nekić, a Plenković je rekao da on ne odlučuje o tome. Unatoč toj izjavi, ne vjerujem da bi Nekić to učinio bez njegova znanja. Zamolio sam Plenkovića da ne radi zlu krv i podjele, ali očito se festival demokracije pretvorio u represiju. Znali su da bi Petar Radošević pobijedio, uplašili su se poraza - otvoreno nam kaže Milinović.

Poznato je da vrh stranke i Milinović nisu u dobrim odnosima, a HDZ-u se ovim potezom opet otvorilo žarište u Lici. I to u osjetljivom trenutku, kad je stranka podijeljena oko Istanbulske konvencije. Milinović je jedan od onih šestero koji na predsjedništvu nisu podržali ratifikaciju Konvencije. Usred predsjedništva dobio je poruku da mu je organizacija raspuštena.

Iako još nema potvrde, na izborima za čelnika županijskog HDZ-a, sigurno će se opet kandidirati i Darko Milinović koji, unatoč svemu, ima potporu lokalnih HDZ-ovaca.

Ako vrh HDZ-a to pokuša spriječiti, prijeti raskol.

Milinović je župan u jednoj od utvrda HDZ-a i tu funkciju mu nitko ne može oduzeti. Ako ode iz stranke, sa sobom može povući i mnogo članova te poljuljati dominaciju stranke. HDZ je ostao bez požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića. No, njega su izbacili iz stranke zbog nasilja u obitelji, ne mogu ga maknuti s mjesta župana zbog zakonskih odredbi, ali skupštinu čvrsto drži - HDZ.

- Zbog Milinovića sigurno nema potresa u HDZ-u. On je sve svoje rekao nastupom oko ravnateljice Plitvičkih jezera. Ono što on misli je irelevantno - kaže nam sugovornik iz središnjice HDZ-a.

HDZ-ov povjerenik Darko Nekić nije ostao dužan Milinoviću, a pozvao se upravo na autoritet koji mu je dala središnjica stranke.

Pozivi s oltara na prosvjed

- Sad mene Milinović optužuje za ono što je on radio 15 godina: vladao diktatorski. Posljedica toga je da je HDZ izgubio tri grada i dvije općine. On je raspuštao ogranke da nikad ništa nije obrazlagao. Zato bi njegove tvrdnje, da nisu tragične, bile smiješne - kaže Nekić. Središnjica HDZ-a imenovala ga je, dodaje, upravo da demokratiziraju matičnu organizaciju. A gospićku organizaciju je županijsko povjerenstvo raspustilo jer su ih ignorirali kao nadređeno tijelo.

- Zaobilazili su naše odluke, marginalizirali su nas iako smo imenovani od vrha stranke. Željeli su da bude samo jedan kandidat, čovjek Darka Milinovića. Mi želimo demokratski postupak s više kandidata. Zato je raspušten gospićki HDZ. Inače, da radimo represiju, sad bi protiv Milinovića pokrenuo stegovni postupak i izbacivanje iz stranke zbog njegovih izjava i poteza - zaključuje Nekić.

Dakle, taj dio Plenković je riješio, no bori se sa svakojakim istupima i otvorenim suprotstavljanjima članstva na nižim razinama, ali i nekih braniteljskih i civilnih udruga koje čak traže i referendum zbog Konvencije te s oporbom.

Iako je Gordan Jandroković spuštao loptu govoreći da će i niže razine stranačkih tijela biti za Konvenciju, s terena stižu drugačije poruke.

Teatralna istupanja

Drago Krpina, jedan od starijih kadrova HDZ-a, pred Lovrom Kuščevićem i Božidarom Kalmetom na stranačkoj proslavi u Benkovcu, okomio se na Plenkovića zbog Konvencije. Kalmeta mu je “spustio” poručivši mu da se stranka mijenja s vremenom i da ne može ostati u 1990-ima. Sam Plenković je, pak, govoreći o Konvenciji, rekao da je ona po svojoj prirodi civilizacijski standard, pa čak i da promiče kršćanske vrijednosti, što je u pravu jer Bog ne voli nasilje. Ipak, dio svećenika otvoreno s oltara poziva vjernike da se priključe prosvjedu protiv Konvencije ispred - HDZ-a.

Tko bi se našao na listi

Curi i u šibensko-kninskom HDZ-u. Jedni su za, a županijski utemeljitelji stranke protiv Konvencije. Sve je to znak da u HDZ-u curi na sve strane. A to će pokušati zakrpati prijetnjom - novim izborima. Ankete Plenkoviću idu u korist, a i činjenica da bi u tom slučaju on sastavljao liste, na kojima se ne bi našli brojni bundžije koji od vlasti lijepo žive.

U vrhu HDZ-a svjesni su da se moraju mijenjati kako bi postali moderna demokršćanska stranka (desnog) centra, ali je problem što im baza curi na desno i retrogradno.