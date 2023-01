Plenkoviću u uredu prezentirali preplaćeni softver zbog kojeg su optužili Gabrijelu Žalac?

Softver zbog kojeg je podignuta optužnica protiv Gabrijele Žalac prezentiran je i premijeru Andreju Plenkoviću, u njegovom uredu, doznaje Telegram.

Dok je bila ministrica EU fondova, Žalac je dala 12,9 milijuna kuna za softver koji je zapravo koštao manje od tri milijuna, za što ju terete i tužitelji, a u optužnici Ureda europskog javnog tužitelja je detaljno opisan susret Gabrijele Žalac, njezinog današnjeg suoptuženika Mladena Šimunca i premijera Plenkovića, navodi se.

Žalac je nakon sastanka govorila kako je 'strateška odluka Vlade' nabavka tog softvera. No, istražitelji su otkrili da je tjedan dana ranije, 20. travnja 2017., već potpisala odluku o nabavci ovog programa.

Sastanak je, navodi Telegram, opisao i Šimunac u svojoj obrani nakon uhićenja, priznao je kako bez političke podrške ne bi ni išao u takav milijunski natječaj.

- U Hrvatskoj se ne događa ništa na razini dva, deset ili sto milijuna kuna, a da ured Vlade o tome nije obaviješten. Netko tko upravlja državom mora vidjeti da mu je to dovoljno dobar softver i netko tko upravlja sigurnošću mora zaključiti je li to dovoljno sigurno. Ako je to to, onda ima smisla - izjavio je Šimunac.

Rekao je i kako je dobio poziv da dođe u ured premijera.

- Dobar dan, dobar dan. Kad možeš biti u predsjednika Vlade? Molim? Kad možeš biti u premijera? Šta kad mogu bit, mogu bit kad premijer kaže… - opisivao je, prenosi Telegram.

Šimunac je imao samo deset minuta da kaže što sve ta platforma nudi.

Rekao je i kako je uvjeravao je premijera da bi neka rješenja ustupio Vladi, ali pod uvjetom da Vlada nastavi dalje brinuti o sigurnosti, jer je taj segment za njega bio preskup.

- Premijer se diže i pruža mi ruku i kaže: Gospodine Šimunac moram vam nešto reći. Da, recite. Ovo je prvi put, dok sam ja predsjednik Vlade RH, da je u ovu Vladu netko nešto donio, a ne da je došao nešto žicati. Vi ste prvi koji je donio vrijednost ovoj Vladi. Ja gledam i govorim: ‘Predsjedniče, ne, ne bit će tu puno posla’. Izađemo van. I super, riješen problem -iznio je navodno Šimunac pred istražiteljima.

Žalac je od nekoliko suradnika dobila upozorenje da softver PLUR nije dobro rješenje, ali ona je i dalje tvrdi da je to strateška odluka.

U javnost su izašle poruke koje je Žalac razmjenjivala s nekadašnjom HDZ-ovom državnom tajnicom Josipom Rimac koje možete pročitati OVDJE.

