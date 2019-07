Pljačkaši banke s Črnomerca opljačkali su i banku u Sigetu?

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 31-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiče za pokušaj pljačke banke na Črnomercu i prisile prema službenoj osobi.

Sumnja se da su se 31-godišnjak i još jedan muškarac, 8. srpnja 2019. oko 13.50 sati zajedno dovezli biciklima do parkirališta jednog trgovačkog centra u Zagrebu, i ostavili ih na sjevernoj strani parkirališta uz ogradu, a potom se maskirali crnim tkaninama preko lica.

Osnovano se sumnja da su sa zapadne strane ušli u trgovački centar i prišli zaštitaru zaposlenom u poslovnici banke koja se nalazi u sklopu trgovačkog centra, koji je u tom trenutku bio ispred ulaza u poslovnicu, te mu je okrivljenik zaprijetio plinskim pištoljem, a nepoznati muškarac pištoljem nepoznate marke i kalibra.

Policajac povikao 'stop policija'

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Obojica su ga srušili na pod i počeli udarati pištoljima i šakama po tijelu. U tom trenutku primijetio ih je policajac u civilu koji je bio u poslovnici banke. Povikao je 'stoj policija' i izvadio policijsku značku, a potom je krenuo prema njima.

Budući da su obojica osumnjičenika bili naoružani, policijski službenik je izvadio svoj službeni pištolj, na što su osumnjičenici uperili pištolje prema njemu koji je krenuo prema njima kako bi ih spriječio u bijegu. Nepoznati je muškarac uspio pobjeći kroz zapadni izlaz iz trgovačkog centra na parkiralište, dok je policajac uspio uhvatiti okrivljenika koji je više puta udario policijskog službenika, a ovaj mu je uzvratio kako bi ga spriječio u bijegu, no kad je policijski službenik pao na pod, okrivljenik je uspio pobjeći kroz zapadni izlaz na parkiralište, od kuda su obojica osumnjičenika potrčala prema ranije ostavljenim biciklima.

Za njima je potrčao policijski službenik i, budući da su se osumnjičenici oglušili na njegove ponovljene povike i naredbe da se zaustave, u znak upozorenja i traženja pomoći u postupanju ispalio je jedan hitac iz službenog pištolja u zrak.

Pljačkaš ranjen

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Nepoznati je muškarac uspio pobjeći biciklom, a policijski službenik je sustigao okrivljenika i srušio ga s bicikla, no on je nadalje pružao otpor te se sagnuo i zaletio prema policijskom službeniku te ga udario po ruci u kojoj je držao službeni pištolj, uslijed čega je došlo do opaljenja te je zrno metka u svojoj putanji pogodilo okrivljenika i ranilo ga. Policijskom su službeniku pristupili građani i pomogli zadržati okrivljenika koji je i dalje pružao aktivni otpor, sve do dolaska policijskih službenika i uhićenja.

Isti dvojac opljačkao banku u Sigetu

Sumnja se i da je spomenuti dvojac opljačkao banku u Zagrebu i 9. svibnja ove godine. Upali su oko 10.10 ujutro u poslovnicu, prethodno se maskiravši tamnim maramama preko lica, te su prišli zaštitaru banke koji je bio ispred ulaza u poslovnicu i uperili u njega pištolje naredivši mu da legne na pod.

Nepoznati je muškarac ostao uz zaštitara te mu, uz prijetnju pištoljem, iz futrole otuđio službeni pištolj, a okrivljenik je ušao u poslovnicu i zaprijetio pištoljem dvjema djelatnicama tražeći da mu predaju novac iz ladica što su one, iz straha, i učinile, dok je okrivljenik sam, iz ladice s devizama, otuđio novac i sve stavio u platnenu vrećicu. Okrivljenik i nepoznati muškarac su pobjegli iz poslovnice odnoseći sa sobom oko 74.000,00 kuna te nekoliko tisuća američkih dolara i eura.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog ovog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.