Vijest o smrti ravnatelja Svetka Perkovića prije desetak dana ražalostila je brojne učenike i radnike Pomorske škole u Zadru, ali i brojne sugrađane koji su se danas u velikom broju okupili na posljednjem ispraćaju.

U 12.30 sati, Svetko Perković je zadnji put prošao Fošom, piše Zadarski.hr, koji navodi da pljesak nije prestajao i kad je automobil s njegovim lijesom već bio na putu prema Gradskom groblju.

Ispratila ga je cijela škola, sadašnji i bivši učenici te prijatelji i kolege. Pjesmom i bakljadom pozdravili su se s legendarnim ravnateljem koji je na čelu škole bio od 1994. godine.

– Od škole je stvorio brend i ugled koji onda danas uživa. Iako je uvijek govorio kako je to zasluga svih nas da nije bilo njega za kormilom škola ona ne bi bila jednostavno prva… On je uvijek vodio primjerom. Najvažnija lekcija koju nas je naučio je bila kako je učenik u središtu našeg interesa. Pri tome nije bilo bitno kakav je učenik bio kao učenik već kakav je kao čovjek. S neizmjernom lakoćom mogao je doprijeti i motivirati svakog učenika, svakog nastavnika, sve koje je susreo. Od Svetka se ne možemo oprostiti, on je dio nas i dio ove škole i znamo da od nekud gore on od danas gleda na nas dolje. Znamo da mu je u rukama gitara, na licu osmjeh a nebo ispunjava njegova pjesma kao što je nekad ispunjavala našu školu… četrnaest palmi….na otoku sreće, pisalo je u oproštajnoj poruci škole prije desetak dana.