Pljuskovi i grmljavina diljem zemlje: Na snazi meteoalarm, pogledajte gdje je najopasnije

Bit će i grmljavinskog nevremena, najprije u Istri, a popodne i u sjevernoj Dalmaciji.

Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren zapadni i jugozapadni, navečer ponegdje u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, najprije na sjevernom dijelu, a na južnom će se veći dio dana zadržati umjereno jugo.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 26 do 31, no na krajnjem istoku i jugu i do 33 Celzijeva stupnja.

Zbog grmljavinskog nevremena, a ponegdje i visoke temperature i jakog vjetra, za cijelu Hrvatsku je na snazi meteoalarm. Najopasnije vrijeme bit će u Rijeci i okolici.

Estofex, europski sustav za upozorenje na oluje, izdao je upozorenje prvog i drugog stupnja za Hrvatsku zbog mogućih jakih/štetnih udara vjetra i velike tuče.

Estofexovo upozorenje drugog stupnja zahvaća sjeverni Jadran i Istru, dok upozorenje prvog stupnja zahvaća središnji Jadran i dio središnje Hrvatske. Najavljuju da su, posebno na obali, mogući tuča, jaki udari vjetra, obilne padaline i tornada.

Kiša i pljuskovi i u subotu

Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom bit će u subotu.

Uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu povremeno i jak sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 °C.

