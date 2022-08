Danas toplinski val i pržiona, a sutra kaos! Nevrijeme u cijeloj Hrvatskoj, munje i pijavice

Danas pretežno sunčano i vruće. Prema večeri sa zapada naoblačenje, a navečer te osobito u noći na petak ponajprije u Istri i na sjevernom Jadranu kiša i grmljavina, lokalno moguće i izraženiji pljuskovi, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će slab i umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno, na sjevernom dijelu i pojačano jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 32 do 37 °C.

Na snazi je i meteoalarm. Za dijelove zemlje zbog visokih temperatura, a ponegdje, kao što je to područje Rijeke, i zbog grmljavinskog nevremena.

Danas u cijeloj zemlji prijeti toplinski val - za veći dio zemlje opasnost od toplinskog vala je umjerena, dok je u Karlovcu i okolici visoka opasnost.

Grmljavinsko nevrijeme i pljuskovi u petak

U petak će biti promjenljivo i nestabilno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, lokalno moguće i nevrijeme te obilnije pljuskove. Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodne na sjeveru i sjeverozapadni.

Na Jadranu će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na krajnjem jugu prijepodne i dalje umjereno jugo. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 26 °C. Najviša dnevna od 26 do 31, na krajnjem istoku i jugu i do 33 °C.

Za većinu zemlje je na snazi meteoalarm zbog grmljavinskih nevremena.

