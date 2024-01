Po Europi upozorili vozače na 'crni led': Kakva je to pojava i zašto je tako opasna za vožnju?

Apeliramo na vozače da budu jako oprezni jer se na cestama javlja 'crni led', upozorile su nadležne službe u Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj nakon što je snijeg zabijelio ovaj dio Europe.

Stručnjaci ističu kako ova pojava može biti jako opasna, ali što je zapravo 'crni led'?

Ova pojava događa se zimi na prometnicama, tijekom teških vremenskih neprilika, a izrazito je opasna zato što ju je vrlo teško primijetiti. To se događa jer je 'crni led' praktički nevidljiva pojava. To je tanki zaleđeni sloj na cestama, a stvara se nakon ledenih kiša ili topljenja snijega - piše Autostart i nastavlja:

- Formiranju toga sloja značajno pridonose i automobili. Naime, u zimskim uvjetima 'tople' automobilske gume otapaju snijeg i led na cesti, ali se snijeg opet brzo zaleđuje u vrlo tankome, često prozirnom sloju.

Foto: JENS BUTTNER/DPA

'Crni led' najčešće se pojavljuje noću i u jutarnjim satima kada je na cestama najmanje vozila, a posebno na mostovima i nadvožnjacima, zbog vjetra koji ubrzava zaleđivanje.

Vrlo je opasan za vozače, ali i za pješake, s obzirom na to da se zaleđuju i nogostupi. Takav tanki sloj leda najčešće se pojavljuje kada je temperatura zraka ispod nule, ali do zaleđivanja može doći i kada je temperatura do četiri stupnja iznad nule, pokazala su istraživanja.

Kako reagirati na 'crni led'?

Najčešće pitanje je kako reagirati kada se susretnemo s 'crnim ledom'? Dakle, vozači moraju led očekivati, primijetiti i shodno tome reagirati, dakle biti posve svjesni uvjeta na cesti i pripremiti se na to da je pojava leda na kolnicima itekako moguća.

Foto: Hannes P Albert/DPA

Najbolje rješenje u tome slučaju je smanjiti brzinu i povećati opreznost. Savjetuje se i naglim kočenjem i skretanjem povremeno provjeravati prianjanje guma, naravno kad je to moguće sigurno izvesti (kad se iza vas ne nalaze druga vozila).

Ipak, ako naletite na 'crni led' pa automobil počne klizati, ne radite nagle pokrete. Potom okrenite volan u smjeru klizanja vozila (u smjeru suprotnom od zavoja). Za to se još koristi i izraz – 'dati kontru'. Nakon toga treba pričekati nekoliko trenutaka da gume 'uhvate' kakav-takav grip. Kad se to dogodi važno je upravljač ispraviti (postepeno kako se automobil smiruje). Za manjih brzina (kojima bi se u lošim uvjetima trebali i voziti) ovim manevrom ćete uspješno kontrolirati proklizavanje i vratiti se na željeni smjer kretanja. Poželjno je i 'prebaciti u nižu brzinu', no krucijalno je, ako automobil nema sustav ABS (protiv proklizavanja), ne dirati kočnicu.

Čim vozač u takvoj situaciji stisne kočnicu, automobil će jednostavno proklizati prednjim dijelom (jer će se kotači zablokirati) u ogradu, bankinu ili u najgoremu slučaju – u automobil iz suprotnoga smjera.

Foto: Canva/ilustracija

U slučaju da vozite moderniji automobil sa sustavom ABS-a i ESP-a (sustav stabilizacije), pritiskanje kočnice u trenutku proklizavanja može pomoći da automobil stekne željeno prianjanje na prednjoj osovini i gumama, odnosno 'grip'.

Ostanite smireni

Naravno, sve ovo lakše je reći nego učiniti, ali najbolji savjet je ostati smiren i ne raditi nagle pokrete upravljačem, gasom ili kočnicom. Također, važno je potpuno se koncentrirati na vožnju, isključiti glazbu i ne koristiti mobitel U ovakvim uvjetima ne smije se koristiti ni tempomat.

Primijetite li da automobil nije moguće zaustaviti i ispraviti (ovo se događa kada je brzina prevelika), probajte ga usmjeriti dalje od prometa, pogotovo onog iz suprotnoga smjera, jer (u teoriji) je bolje udariti u ogradu, bankinu ili kanal nego u automobil koji dolazi iz suprotnoga smjera.