Po kojem zakonu policija goni ustaško pjevanje? 'Jedan sudac ih može osuditi, a drugi ne...'

HDZ-ov ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica s glasnogovornikom Vlade Markom Milićem slušao je ustašku koračnicu koja se orila u Velikoj Gorici u subotu navečer.

- Osuđujemo takvo neprimjereno navijačko skandiranje koje predstavlja negaciju sporta i čini štetu hrvatskom nogometu, ali i svim ostalim navijačima koji su došli gledati utakmicu u normalnom ozračju. Na policiji je dalje da postupa sukladno zakonu - poručio je Milić u ime Vlade i ministra.

Navijači Dinama, Bad Blue Boysi, zapjevali su ustašku koračnicu: “Korak ide za korakom, mlad ustaša pod barjakom. Boj se bije, bije, ustaški se barjak vije za slobodu i za dom, hrvatski dom”. Zbog iste pjesme na utakmici Hrvatske i Turske u Osijeku uhićeno je 12 navijača, uglavnom vinkovačke Cibalije, pa su Boysi navodno htjeli iskazati potporu kolegama. Dodatno su Boysi mahali zastavom s prvim bijelim poljem te istaknuli veliki transparent s natpisom “Lijepo ih je, lijepo ih je naučila majka”, što je citat iz iste pjesme. Riječ je o pjesmi koja se u Hrvatskoj zove “Istrčale, istrčale zagrebačke frajle”. Uz isti ton, ritam i sličan tekst, ta se koračnica u Srbiji zove “Marširala kralja Petra garda” i vrijedi kao četnička.

Policijsku upravu zagrebačku pitali smo jesu li identificirali one koji su pjevali ustašku pjesmu i hoće li i u ovom slučaju biti uhićenja.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjen prekršaj, policija provodi kriminalističko istraživanje te će temeljem snimaka i fotografija poduzeti sve mjere i radnje radi utvrđivanja identiteta počinitelja te sankcioniranja sukladno važećim zakonskim propisima - priopćila je zagrebačka policija.

A na osnovi kojeg to zakona navijači mogu biti kažnjeni? Ovakvo pjevanje ili skandiranje nije kazneno djelo nego ih gone prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira ako pjevaju izvan stadiona, odnosno prema Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima ako je to na stadionu ill drugom sportskom objektu. Za oba djela propisane su novčane kazne i kazne zatvora do 30 dana. Razlika je što je u zakonu kojem je cilj sprečavanje nereda razrađenije da se to odnosi na pjesme i simbole koji potiču mržnju.

Odvjetnik Mario Medak smatra da su ti članci nedorečeni i ostavljaju sucima da sami procjenjuju koje su to pjesme koje krše javni red i mir, ali i koje pjesme potiču mržnju. Na sucu je da sam procijeni.

- Zamislite da se na javnom skupu istaknu natpisi ‘Zna se’ i zapjeva Houdekov hit ‘HDZ zna’. Imamo primjere Kumrovca, Brezovice i Trnjanskih krijesova, gdje su pjevali ‘Po šumama i gorama’. Da li se tim pjesmama i simbolima remeti javni red i mir, vrijeđaju osjećaji i moral građana? Netko će odgovoriti da, netko ne. Međutim, prema sadašnjoj zakonskoj odredbi, ništa od toga nije prekršaj. Teret odlučivanja o tome koja je pjesma kažnjiva a koja nije prebačen je na policiju i sudove, koji donose arbitrarne odluke - smatra taj odvjetnik.

- A kad je riječ o Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, ni tu opet nije jasno i nije navedeno koje su to poruke i pjesme kojima se potiče na mržnju i vrući krumpir opet je prebačen na suca - zaključuje Medak.