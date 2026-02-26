Po prvi put u Vinkovcima na sjednici Županijske skupštine glasali elektronski. 'Lakše je'

Na sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije, na kojoj su u četvrtak vijećnici raspravljali o čak 46 točaka dnevnog reda, po prvi je puta uvedeno elektronsko glasovanje.

„Od danas krećemo s elektroničkim sjednicama, smanjujemo količinu papira i dokumentacije i dodatno potvrđujemo transparentnost rada”, rekao je predsjednik Županijske skupštine Dalibor Šandrk dodajući kako je prije nekoliko dana održana probna sjednica kako bi se testirao sustav.

Sve je dobro prošlo, mislim da su i vijećnici zadovoljni te je svima olakšan rad, kazao je Šandrk.

Pred vijećnicima našlo se 46 točaka dnevnog reda, kojim je dominiralo izvješće vukovarsko-srijemskog župana Ivana Bosančića o radu u prvih šest mjeseci od izbora, koje je prihvaćeno jednoglasno.

„Nakon što smo ustrojili županijsku upravu i proveli određene promjene za koje vjerujemo da su unaprijedile njezin rad, već sada vidimo učinke onoga što smo poduzeli. Pokrenuli smo niz projekata, danas su otvorena brojna gradilišta, a odobreni su nam i novi projekti. U idućem razdoblju očekuje nas značajan investicijski ciklus na području županije", najavio je Bosančić.

Kazao je kako se već vide konkretni pomaci, od ulaganja u škole i izgradnje biciklističkih staza do infrastrukturnih zahvata, poput radova na brzoj cesti između Vinkovaca i Vukovara, gdje su tijeku arheološka istraživanja, kao i na gradnji obilaznice oko Vukovara koja se privodi kraju.

Uskoro slijedi raspisivanje javne nabave za izgradnju treće prometne trake prema Tovarniku, kako bi se rasteretila tamošnja državna cesta od kamionskog prometa koji ide prema graničnom prijelazu sa Srbijom.

Županijski vijećnici raspravljali su o nizu izvješća, kao i donošenju Plana gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2024. – 2029. godine.