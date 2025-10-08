Po Trumpovom nalogu 200 vojnika stiglo je u Illinois

Američki predsjednik Donald Trump već je poslao trupe na ulice Los Angelesa i Washingtona te im naredio da idu u Memphis, kao i u Chicago i Portland, prijeteći da će se pozvati na izvanredne ovlasti kako bi se to ostvarilo ako sudovi spriječe. Trump, koji je prošli tjedan predložio da se američki gradovi koriste kao "poligoni za obuku" američkih vojnih snaga, preuveličava razmjere nemira u Los Angelesu i kriminala u Washingtonu kako bi opravdao ta razmještanja, a sutkinja, koja je odlučivala o tužbi lokalnih vlasti na slanje u Portland, sugerirala je da je Trump učinio isto kada je u pitanju taj grad.

Trupe iz Teksasa poslane su u Illinois kao dio misije zaštite "saveznih funkcija, osoblja i imovine", rekao je dužnosnik Pentagona pod uvjetom anonimnosti, dodajući da su gardisti mobilizirani na početno razdoblje od 60 dana.

Trupe su viđene u utorak u vojnom objektu u Elwoodu, jugozapadno od Chicaga.

Planirano raspoređivanje tih snaga razljutilo je demokratskog guvernera J. B. Pritzkera, koji je rekao da bi "trebali ostati podalje od Illinoisa" i da bi svako raspoređivanje protiv želja vlasti Illinoisa predstavljalo "invaziju".

Trump je tijekom vikenda odobrio slanje 700 pripadnika Nacionalne garde u Chicago, što je izazvalo sudsku tužbu dužnosnika države Illinois koji su ga optužili da koristi američke trupe "kako bi kaznio svoje političke neprijatelje".

„Američki narod, bez obzira na to gdje živi, ​​ne bi trebao živjeti pod prijetnjom okupacije američke vojske, posebno ne samo zato što je vodstvo njihovog grada ili države izgubilo naklonost predsjednika“, rekla je glavna državna odvjetnica Illinoisa i pravna zastupnica Chicaga.

Sutkinja April Perry, koju je imenovao Trumpov demokratski prethodnik Joe Biden, odbila je izdati hitnu privremenu zabranu, umjesto toga zakazavši puno saslušanje za četvrtak.

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem brani plan slanja trupa u Chicago, tvrdeći da je treći najveći američki grad „ratna zona“.

Trumpu je slično meta i Portland, koji je, poput Chicaga, doživio porast broja saveznih agenata kao dio predsjednikove kampanje masovnih deportacija, što je izazvalo prosvjede ispred centara za obradu imigracijskih zahtjeva.

Trump tvrdi da je grad „opustošen ratom“ i prepun nasilnog kriminala.

No, u subotnjem sudskom nalogu kojim se privremeno blokira raspoređivanje trupa u Oregon, američka okružna sutkinja Karin Immergut napisala je da je „predsjednikova odlučnost jednostavno nevezana za činjenice“.

Prosvjedi u Portlandu nisu predstavljali "opasnost od pobune" i "redovne snage za provođenje zakona" mogle bi se nositi s takvim incidentima, napisala je sutkinja.

Trump je odgovorio na taj neuspjeh otvorenim razmatranjem korištenja Zakona o pobuni - koji predsjedniku omogućuje raspoređivanje vojske unutar Sjedinjenih Država radi suzbijanja pobune - kako bi poslao više vojske u američke gradove pod upravom demokrata.

"Imamo Zakon o pobuni s razlogom", rekao je Trump, dodajući da bi ga koristio ako bi "ljudi bili ubijani, a sudovi nas kočili ili bi nas guverneri ili gradonačelnici kočili".