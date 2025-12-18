Kod nas je pobačaj legalan, no u mnogim sredinama teško dostupan budući da više od 60 posto liječnika u bolnicama ima priziv savjesti
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Pobačaja je uvijek bilo i bit će, zato trebaju biti legalni
Europski parlament jučer je podržao inicijativu “Moj glas, moj izbor”, kojom su u cijeloj EU prikupili 1,2 milijuna potpisa s namjerom da ženama u čijim je državama pobačaj zabranjen ili teško dostupan omoguće ga u nekoj drugoj državi članici besplatno. I u Hrvatskoj je za ovu inicijativu prikupljeno 65.000 potpisa. Kod nas je pobačaj legalan, no u mnogim sredinama teško dostupan budući da više od 60 posto liječnika u bolnicama ima priziv savjesti.
