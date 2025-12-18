Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+

Pobačaja je uvijek bilo i bit će, zato trebaju biti legalni

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Pobačaja je uvijek bilo i bit će, zato trebaju biti legalni
Sanin Strukić/Pixsell | Foto: Sanin Strukić/Pixsell

Kod nas je pobačaj legalan, no u mnogim sredinama teško dostupan budući da više od 60 posto liječnika u bolnicama ima priziv savjesti

Europski parlament jučer je podržao inicijativu “Moj glas, moj izbor”, kojom su u cijeloj EU prikupili 1,2 milijuna potpisa s namjerom da ženama u čijim je državama pobačaj zabranjen ili teško dostupan omoguće ga u nekoj drugoj državi članici besplatno. I u Hrvatskoj je za ovu inicijativu prikupljeno 65.000 potpisa. Kod nas je pobačaj legalan, no u mnogim sredinama teško dostupan budući da više od 60 posto liječnika u bolnicama ima priziv savjesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan
Horor u BiH: Pretukao ženu jer ga je odbila, policija tražila da se umije da vide da nije šminka
SKANDALOZNO

Horor u BiH: Pretukao ženu jer ga je odbila, policija tražila da se umije da vide da nije šminka

Adna, inače diplomirana pravnica, otišla je na policiju i sve prijavila. No oni joj nisu pomogli, već su preispitivali i umanjili napad na nju. Fizički napad na ženu okarakterizirali su kao prekršaj javnog reda i mira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025