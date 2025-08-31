Dragan Zvonar (29) bio je u komi i jedva je preživio. Ponovno je učio hodati. Danas je rekorder u proizvodnji rajčice...
Pobjeda života: Dobio sam novi bubreg, ali njive se ne odričem
Oprostite, nisam vam se mogao odmah javiti na telefon, tražili smo dijete, trogodišnjeg sina Karla. Iako bi ih mogli čuvati moji roditelji, on i kći Iva, koja sad ima šest godina, uvijek su tu negdje u vrtu oko nas, a onda se odjednom izgubio i nismo znali gdje je. Malo smo pretrnuli, no brzo smo ga našli. Ušao je u dio u kojem uzgajamo papriku i zaspao na vreći s paprikom. Ispričao nam je to uz smijeh Dragan Zvonar, 29-godišnji mladić iz mjesta Vaška, koje pripada općini Sopje, u Virovitičko-podravskoj županiji, vlasnik OPG-a, s kojim je lani bio rekorder među Podravkinim kooperantima u proizvodnji industrijske rajčice, iako je u taj posao upao gotovo slučajno i u vrijeme kad su ga pratile velike životne poteškoće.
