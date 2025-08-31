Obavijesti

News

Komentari 4
SLAVONSKI POLJOPRIVREDNIK HEROJ PLUS+

Pobjeda života: Dobio sam novi bubreg, ali njive se ne odričem

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 5 min
Pobjeda života: Dobio sam novi bubreg, ali njive se ne odričem
Slatina: Dragan Zvonar, vlasnik OPG-a koji je tri puta pao u komu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dragan Zvonar (29) bio je u komi i jedva je preživio. Ponovno je učio hodati. Danas je rekorder u proizvodnji rajčice...

Oprostite, nisam vam se mogao odmah javiti na telefon, tražili smo dijete, trogodišnjeg sina Karla. Iako bi ih mogli čuvati moji roditelji, on i kći Iva, koja sad ima šest godina, uvijek su tu negdje u vrtu oko nas, a onda se odjednom izgubio i nismo znali gdje je. Malo smo pretrnuli, no brzo smo ga našli. Ušao je u dio u kojem uzgajamo papriku i zaspao na vreći s paprikom. Ispričao nam je to uz smijeh Dragan Zvonar, 29-godišnji mladić iz mjesta Vaška, koje pripada općini Sopje, u Virovitičko-podravskoj županiji, vlasnik OPG-a, s kojim je lani bio rekorder među Podravkinim kooperantima u proizvodnji industrijske rajčice, iako je u taj posao upao gotovo slučajno i u vrijeme kad su ga pratile velike životne poteškoće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...
FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...
OBILNA KIŠA I POPLAVE

FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...

Veliki pljusak koji se poslije podne spustio na Zagreb izazvao je ogromne probleme na zapadu grada. Podvožnjak između Gajnica i Podsuseda naglo se ispunio vodom i jedan je automobil ostao zarobljen...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025