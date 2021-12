Nikola Lesar, pobjednik druge sezone MasterChefa, komentirao je što mislio o novim vladinim demografskim mjerama.

- Ne bih se vratio u tu rupetinu za sav novac svijeta - napisao je Lesar ispod jedne vijesti o Plenkovićevoj najavi, prenosi Index.

Inače, Lesar već godinama živi i radi na Tajlandu.

- Radim sedam dana u tjednu ne zato što moram, već jer želim. Covid je pa se treba staviti u desetu brzinu, ako spavaš, tko će ti dati pare dok sve ovo traje? Radim za sebe pa sam itekako motiviran. Ljudi koji rade i vole raditi uvijek će naći način da se spase, bez obzira na to koliko situacija bila loša. Ako znaš što radiš i radiš to dobro, ni covid ti ne može ništa - rekao je za Index lani.

- Da mi je netko rekao doma: 'Radi koliko možeš, mi ćemo ti dati podršku', ostao bih tamo. U Hrvatskoj se gleda na staž, a ne kvalitetu i sposobnosti osobe i to je vrlo tužno. To je najveći problem ne samo u ovoj profesiji već u cijeloj državi. Na Tajlandu su mi nudili posao i prije nego što sam završio školu, nikad mi se ovdje nije dogodilo da sam bez posla. U Hrvatskoj ako nemaš barem 40 godina, nitko te ne shvaća ozbiljno, moraš ljude vući za rukav, moliti i objašnjavati tko si i što sve možeš, no ni to baš ne pomaže. Moj brat je jedno vrijeme radio na Tajlandu kao barmen, no zbog situacije s koronavirusom morao se vratiti kući u Hrvatsku. Jedva čeka da se otvore granice i da se vrati na Tajland. Za mene povratak u Hrvatsku također nije opcija - dalje je naveo.