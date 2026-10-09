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TERETE GA ZA KRAĐU

Pobjegao iz blizine zatvora u Ljubljani: Policija već dva dana traga za Deanom Husovićem!

Piše Ivan Jukić,
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Pobjegao iz blizine zatvora u Ljubljani: Policija već dva dana traga za Deanom Husovićem!
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Foto: PU Ljubljana
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Slovenska policija intenzivno traga za Dejanom Husovićem, pritvorenikom koji je pobjegao iz blizine zatvora u Ljubljani, a građani su pozvani da pomognu s informacijama o njegovom kretanju.

Slovenska policija ni dva dana nakon bijega nije uspjela pronaći Deana Husovića, pritvorenika koji je u srijedu poslijepodne pobjegao iz neposredne blizine zatvora u Ljubljani. Za njim je raspisana tjeralica, a u potrazi sudjeluju policijske jedinice, zatvorska uprava i strani sigurnosni organi. Iz Policijske uprave Ljubljana priopćili su kako su o bijegu obaviješteni u srijedu oko 16 sati. Budući da Husović još nije pronađen, pozvali su građane da im pomognu informacijama o njegovu kretanju ili mogućem boravištu, prenosi 24ur.

Informacije se mogu dojaviti na broj 113 ili anonimno na broj 080 1200. Policija navodi da, prema dosad dostupnim podacima, bjegunac nije opasan, ali građanima ipak savjetuje oprez. Ako ga primijete, ne bi mu trebali sami prilaziti, već odmah obavijestiti policiju.

Foto: PU Ljubljana

Husović, državljanin Bosne i Hercegovine koji živi u Italiji, povezuje se s odjeknutom pljačkom vozila za prijevoz novca tvrtke Sintal u ljubljanskom BTC-u. Prema navodima tužiteljstva, sa suradnicima je u siječnju ove godine ukrao više od 83.000 eura gotovine.

Tijekom postupka tvrdio je da je nevin te da je u Sloveniju samo dovezao vozilo koje su drugi iskoristili za počinjenje kaznenog djela.

Foto: PU Ljubljana

Kako piše *Dnevnik*, Husović je tijekom ljeta uhićen kod Šentilja dok je vozio ukradeni automobil. Od tada je bio u pritvoru, a pobjegao je nakon povratka s ročišta na Okružnom sudu u Ljubljani.

Slovenska uprava za izvršenje kaznenih sankcija zasad nije otkrila detalje njegova bijega.

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