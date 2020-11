Pobjegao iz zatvora zbog žene, a ona se odbila pomiriti s njim: Uhitili su ga i vratili u ćeliju...

Edis Zukić (38) pobjegao je i zatvora kako bi se pomirio sa suprugom koja ga je ostavila zbog njegovog robijanja. No, nije uspio. Odbila ga je. Policija ga je uhitila blizu njegove kuće u selu Kerep kod Gradačca u BiH

<p>Zaljubljeni robijaš Edis Zukić(38) preskočio je zatvorske zidine Kaznenopopravnog zavoda (KPZ) Orašje u Bosni i Hercegovini kako bi otišao kući svojoj supruzi i pomirio je sa njom, piše <a href="https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/610102/odbjegli-robijas-slomljenog-srca-ispracen-u-samicu" target="_blank"><strong>Dnevni avaz</strong></a></p><p>Prije bijega ostavio je pismo stražarima u kojem im je objasnio razloge zbog kojih se odlučio za bijeg. Naime, zbog njegovog robijanja ostavila ga je supruga, a on to nije mogao podnijeti pa se odlučio pod svaku cijenu pomiriti s njom.</p><p>Zukić je zbog krađe u zatvoru proveo oko šest mjeseci, a ostalo mu je još oko godinu i pol dana. Njegov cimer Vedran K. pomogao mu je u bijegu.</p><p>Došao je do svoje kuće, ali supruga nije htjela ni čuti za pomirbu. Odlučila je nastaviti život usprkos tome što je zbog nje pobjegao iz zatvora.</p><p>Uskoro ga je pronašla i policija. Prilikom uhićenja nesretni Edis nije pružao otpor te je po dolasku u zatvor smješten u samicu.</p><p> </p>