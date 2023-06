'Pobuna je bila inscenirana. Kao neka predstava ili film. Znali su da putem neće naići na otpor...'

Vidljivo je po masu parametara da je ovo bila scenografija, predstava, samo se treba znati za koga i tko ju je režirao. Prvo se mislilo da je u režiji Putina, ali po svemu sudeći, u pitanju je neka treća silnica koja se možda javlja kao nevidljivi centar moći, kaže u razgovoru za N1 o propalom Prigožinovom puču vojni analitičar Marinko Ogorec.

Podsjećamo, Jevgenij Prigožin, dosadašnji šef Wagnera, je nakon mjeseci kritiziranja ruskog ministarstva obrane, a najviše njegova šefa Sergeja Šojgua, odlučio krenuti put Moskve 'kako bi spasio' Rusiju.

Putinu i ostalima je poručio da se on i njegovi borci neće predati, ali onda je došlo do naglog preokreta. Nakon razgovora s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom Prigožin je odustao od 'marša na Moskvu' kako bi 'izbjegao krvoproliće'.

Bjelorusija bi prema najavama trebala postati novi dom za Prigožina, a bivši šef CIA-e već ga je upozorio, aludirajući na brojne sumnjive smrti ruskih oligarha, da 'bude oprezan kraj otvorenih prozora'...

Ogorec je u razgovoru s N1 naveo niz pokazatelja zbog kojih smatra da je cijela pobuna bila inscenirana.

- Ako su ove snimke koje gledamo autentične, vidimo da su Wagnerovci tenkove postavili na vučna vozila i tako ih transportirali prema Moskvi. To u borbenim situacijama nije moguće. To se radi kada imate potpuno prijateljsku čistu i sigurnu komunikaciju pa možete bez problema transportirati tenk jer kad je na vučnim vozilima, on je borbeno neupotrebljiv i laka meta. Wagnerovci to znaju, oni su prekaljeni borci - kaže Ogorec i nastavlja:

- To je jedan od detalja po kojem se vidi da je ovo napravila struktura koja je znala da neće naići na ozbiljniji otpor. Ona detonacija ispred kolone – kolona je zastala, došlo je do detonacije na pristojnom rastojanju i onda je kolona nastavila, kao da je netko radio film.

Analitičar Ogorec je naveo i da je došlo do borbenih kontakata, gdje su zabilježene žrtve i srušeni vojni helikopteri.

- Vjerojatno se to dogodilo izvan kontrola onih koji su to postavili kao scenografiju. Što se time htjelo postići? Vjerojatno se time htjelo uzdrmati Putinov režim ili vojni vrh - dodaje.

Kazao je i kako Lukašenko sigurno ne bi krenuo 'smirivati' situaciju bez 'amena' Vladimira Putina te da će Wagner vjerojatno nastaviti djelovati u Ukrajini, ali još se ne zna tko će naslijediti Prigožina...

