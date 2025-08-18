Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Nećete na naš otok, to je naš dnevni boravak, poručili su mještani Ošljaka, maloga komada zemlje u moru, koji se smjestio u zadarskom kanalu. Za vikend su održali prosvjedni skup. Naime, otočić je pod najezdom turista koji dolaze brodovima, a otočani tvrde da ne koriste pomorsko dobro, već im ulaze u dvorove, hodaju po vrtovima, pa je ljudima - prekipjelo.

- Ti brodovi dolaze potpuno nezakonito i nelegalno na zaštićeno područje, a mi smo samo dvije stepenice do Nacionalnog parka - uvodi nas u problem Mihovil Valčić, koji je došao s 40-ak prosvjednika na malo pristanište i spriječio iskrcaj gostiju koji žele provesti ljetni dan.

- Prolaze kroz vrtove, beru povrće, a vrhunac je bio kad je neki dan neznanac ušao u kuću i pitao gdje je toalet - govori mještanka koja tvrdi nije protiv turista, ali kako ne postoji plan upravljanja otokom, onda nema smisla da nepozvani dolaze na tuđu imovinu.

Na otoku zimi živi manje od deset stanovnika, a ljeti ih ima pet puta više, i to je, tvrde domaći, maksimum.

- Ošljak nije turističko mjesto, a nitko se nikad nije konzultirao s nama. Mi smo uvijek tu, živimo i nama je život nemoguć. Meni se prijeti od takvih brodara koji nemaju nikakve dozvole niti za ukrcaj u Zadru, a kamoli za iskrcaj ovdje - govori Valčić.

Prvi čovjek Općine Preko, pod koju potpada i Ošljak, organizirao je sastanke, ali dogovora još nema.

- Mi smo dva puta imali sastanak u županiji prošlu jesen, s Lučkom upravom i Naturom Jaderom 2000, s brodarima i mjesnim odborom, te smo htjeli regulirati dolaske turista. U sezoni do 1000 ljudi dnevno prođe malim otokom i to je veliki pritisak na stanovnike. No mještani odbijaju da im bilo tko dolazi, a to je nemoguće - rekao je Jure Brižić, načelnik Općine Preko.

No iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije tvrde da nema elemenata da se izda naredba kako bi se zabranio dolazak stranaca na otok.

- Zakonodavstvo RH prepoznaje mnoge druge instrumente kojima bi se mogla regulirati predmetna problematika kroz propise koji uređuju pitanja upravljanja pomorskim dobrom i prostornim planom, stoji u priopćenju nadležnog ministarstva.

Prosvjed je prošao, mještani najavljuju novi, te ne misle odustati od svojih zahtjeva. Skreću nadležnima pogled i na samu legalnost poslovanja brodara koji dolaze.

- Želimo svakako da brodari koji pristaju imaju adekvatna odobrenja za prijevoz u zaštićeno područje, da se provjeri jesu li im računi fiskalizirani i jesu li im skiperi legalno zaposleni. Tek kad se to bude napravilo, to je početak rješavanja našega problema, jer dok se to ne napravi, dano je zeleno svjetlo ovakvoj eksploataciji našeg otoka - rekao je Ivan.

U međuvremenu padaju prijetnje, jer obje strane, i brodari i stanovnici, ne mogu naći zajednički jezik tko će i ako će dolaziti na otok. Po zakonu, ne možete nikome zabraniti da se na otok iskrca, no pitanje je ima li uvjeta da dnevno sto puta više bude turista nego stanovnika na otoku koji nema toalet, vodu, kao ni dućan, tek jedan restoran, koji je također privatno vlasništvo.