Nije fer. Stavite se u našu kožu. Neka vam samo jedan dan netko dođe i kaže: 'Slušajte, sutra vam zatvaramo ured, ostali ste bez posla.' Pa nije se dogodio tornado, o ovakvim potezima koji će desecima ljudi ugroziti egzistenciju trebalo je razgovarati. S nama se može popričati, a mi smo za ovo saznali iz medija. Zar to nije sramota?. Tako nam govori Renata Radić koja na splitskoj tržnici, Pazaru, ima svoj štand. Njezina obitelj živi od toga. Izrađuju originalne suvenire. Suprug tuče kamen od jutra do kasnog poslijepodneva. Imaju dvoje djece. Zaposlili su dva radnika u proizvodnji i dvije studentice u prodaji. Svima njima budućnost je neizvjesna, a evo i zašto.

Grad Split odlučio je od štandova očistiti Hrvojevu ulicu. Riječ je o ulici pored Pazara koja se pruža uz istočni zid Dioklecijanove palače. Gradska vlast na čelu s Ivicom Puljkom iz ulice želi maknuti štandove kako bi uredio ulicu. Građani Splita i brojni turisti tako će dobiti novu šetnicu s pogledom na zidine. Za 80 obrta koji su trenutačno tamo to znači da se moraju izmjestiti na istočni i južni dio Pazara. Šatore moraju isprazniti do 31. prosinca. A gdje će se zapravo preseliti, to je, kažu nam, potpuna enigma jer mjesta – nema.



- Nakon što im istekne zakup, ovi ljudi nemaju nemaju nikakva prava. Mi to smatramo nedopustivim, nemoralnim i nekorektnim od predstavika Grada Splita. Moramo uzeti u obzir da su neki ovdje preko pola stoljeća i da su dio ovog pazara. Mora postojati solucija da se uvaži ovdje ove ljude i da se nakon isteka ugovora da iznjedri neko riješenje na zadovoljstvo predstavnika Grada i ovih ljudi. U Hrvojevoj ulici ima 80 štandova, odnosno obrta, a neposredno i posredno za Hrvojevu je vezano preko tisuću ljudi, cijele obitelji. Oni mjesečno u blagajnu Grada uprihode preko pola milijuna kuna. Grad je ponudio uklanjanje štandova, a prebacivanje štandova na istočni dio pazara je neostvarivo. Ne postoji nikakav projekt, ni rješenje ni nacrt ni pozitivno mišljenje konzervatora da se uklone kameni banci koji predstavljaju kulturnu baštinu. Da bi se okrupnila sva ta dokumentacija potrebni su mjeseci i mjeseci – objašnjava odvjetnik zakupaca, Denis Kulušić.



U razgovoru nam se pridružuje i Anton Tomkić, jedan od zakupaca u Hrvojevoj ističući vrlo važnu činjenicu.

- Mi nismo protiv renoviranja, i mi želimo pravu lijepu tržnicu, a ne ove šatore. Ali to što oni govore, to je fizički neizvedivo. Sve prostore ponudili su na javni natječaj, prostori su ponuđeni na licitaciju samo da bi se svi mi međusobno isposvađali. Mi se nećemo maknuti, branit ćemo ovo svojim životom. Mi imamo svoje radno pravo, ne mogu mi doći i samo tako uzeti kruh iz usta i meni i mojoj djeci i mojim roditeljima – kaže nam Tomkić.

No, osim prostora u Hrvojevoj ulici, obavijest o uklanjanju dobili su i drugi zakupci.

Anamarija Perajica iz "Kuće iz sira i pršuta" pokazuje nam obavijest koju je dobila iz tvrtke "Parkovi i nasadi" koja upravlja tržnicama u Splitu. Obavijesti su im uručene 11. studenog. Na njima se navodi kako su svi korisnici prostora u Hrvojevoj i na južnoj strani Pazara dužni odnijeti stvari iz prodajnih prostora kako bi isti mogli biti uklonjeni, a nevedene lokacije rekontruirane.

Prodajno mjesto obitelji Perajica upravo je na južnoj strani Pazara.

- Naš kiosk je tu 80 godina, oni nemaju gdje s ljudima iz Hrvojeve pa hoće cijeli naš južni dio pomaknuti da pribace te ljude. Mi ne znamo gdje bi se mi trebali premjestiti. Majka, otac i nas šestero djece živimo od toga. Nitko nam nije došao ništa objasniti, samo smo dobili papir se moramo iseliti – u nevjerici nam govori Anamarija.

Upravo na toj temi manjka komunikacije gradskih vlasti s zakupcima najviše se zadržala i gore spomenuta Renata Radić koja na jednom od prodajnih mjesta prodaje suvenire od bračkog kamena.

- Ovo je izbacivanje ljudi na ulicu bez ikakve najave, bez ikakve milosti i empatije. Mi smo ovdje pošten narod koji želi pošteno zaraditi za svoj kruh. Mi želimo da se s nama komunicira, znate koliko će ovdje ljudi ostati bez prihoda... Mi želimo samo radnu sigurnost kad već godinama imamo svoje obrte. Ne želimo licitaciju na prodajna mjesta na kojima smo do sada radili jer to nije u redu. Je li ijedna licitacija bila poštena? Kako ćemo se mi mjeriti s velikim igračima i ponuditi više od njih? Šta nam je za činiti? Možemo li mi kao građani Splita, mi koji smo tu godinama, dobiti neku prednost? Što su ja sa strojevima? Što ću ja s djecom? Da odselim u Njamačku? Mi smo svi da se tržnica sredi, nema onoga tko nije... zašto se nas predstavlja kao ljude koji žele nered? - niže brojna pitanja Renata, ogorčena potezima gradskih vlasti.

Odvjetnik Kulušić pojašnjava nam i kako je Grad raspisao natječaj za brojna prodajnih mjesta, ne samo ona u Hrvojevoj ulici. U mnoge od tih prostora uloženi su deseci tisuća eura, no dosadašnji zakupac nema pravo prvenstva na natječaju. Svi se imaju pravo javiti, natječaj je tržišno otvoren.

- Oni su u oglas stavili slike koje ne odgovaraju stvarnom stanju prostora. To su slike prostora koje smo mi uredili i sad s njima licitiraju. Ljudi mogu pomisliti da će dobiti namješten prostor u koji je uloženo 10.000 eura. Mi smo ulagali vlastiti novac i svi koji su to napravili imaju pravo sve iščupati iz tog prostora. Živimo isključivo od posla u mesnici, tri familije žive od toga. Vlasnik je moj kolega koji je samohrani otac troje djece. Ako on to izgubi, ostaje bez prihoda, a godinama je ulagao i dizao kredite – objašnjava nam mesar Stjepan Barić, a njegov kolega s drugog štanda dodatno pojašnjava problematiku.



- Mi smo dobivali derutne prostore, bez infrastrukture, bez struje i vode. Krovovi su prokišnjavali. To su bile šupe. Mi smo to sve uredili i uložili s pretpostavkom da ćemo se tu i zadržati da se će nam se uloženo vratiti. Sad su za te naše prostore raspisani natječaji, ne znam hoćemo li uspjeti proći na natječaju ili ćemo biti prisiljeni tražiti nešto drugo. Ako izgubim posao, ostat ću bez prihoda, supruga i ja živimo od toga, nećemo biti gladni, ali ćemo biti u problemu za vrlo kratko vremena – kaže nam Tonći Bartulović.

Grad je, kaže nam odvjetnik, ponudio 128 prostora, a među njima su i oni u pothodniku od Pazara prema trajektnoj luci. Riječ je o prostoru koje prije svega od vlasnika, Grada Splita, zahtjeva ulaganje jer prokišnjava na brojnim mjestima.

Zbog cijele ove situacije zakupci s Pazara prosvjedovali su pred Banovinom, no vlast na čelu s Ivicom Puljkom ustrajna su u tome da se krene u rekontrukciju Hrvojeve ulice i da se prodajna mjesta, nakon isteka postojećih koncesija, daju na natječaj svim zainteresiranima. Ovo je tek prvi korak u najavljenom uvođenju reda na Pazaru koji godinama vapi za modernizacijom.