Pobunili se jer hvataju konje u divljini! Općina: 'Spasili smo ih, to su životinje loših vlasnika'

Ako ste ikad u Fužinama u Gorskom kotaru skrenuli prema Liču i dalje preko Ličkog polja vozili ka Primorju, nema sumnje da vas je zadivio taj "Winnetou" krajolik, kulisa kao iz nekog dobrog starog vesterna. Uostalom, u Fužinama čak postoji, kao turistička atrakcija, kaubojsko selo Roswell, nastalo za potrebe snimanja nove trilogije o indijanskom poglavici iz plemena Apača Winnetou i njegovom prijatelju Old Shatterhandu. Snimanje je trajalo 2015. i 2016.godine najvećim dijelom na području Gorskog kotara, na Platku i drugim lokacijama u Hrvatskoj.

Godinama je u prolazu Ličkim poljem, i dalje tom cestom prema Bribiru odnosno Novom Vinodolskom, bilo moguće vidjeti, ali i naletjeti na divlje, odnosno slobodne konje, isto kao u kakvom "kaubojcu". Ako netko i nije vidio konja, sigurno je uočio njihovo "obilježavanje" terena, balegu na cesti.

Općina Fužine objavila je kako je "stala na kraj dugogodišnjem problemu slobodnog lutanja konja Ličkim poljem". U veljači su, kaže za 24sata načelnica Ana Merle, uhvatili trinaest konja, nekidan još dva - kobilu i ždrijebe. Predstavljali su opasnost, prije nekoliko je godina jedno vozilo naletjelo na konja. U pitanju su konji neodgovornih vlasnika, kaže načelnica, demantirajući urbanu legendu po kojoj su to potomci konja nekadašnjih kirijaša, ili kako to u ovom kraju kažu, "furmana". Legenda kaže, naime, da su davnih dana kirijaši, koji su konje koristili za izvlačenje trupaca iz šume, dolaskom traktora i drugih strojeva, konje pustili na slobodu, a oni se onda s godinama namnožili.

- Ma kakvi, to nije istina, u pitanju su konji neodgovornih, postojećih vlasnika, koji već dugo predstavljaju problem. Svake godine na područje Općine Fužine dolazili bi konji s područja susjednih gradova i općina – Bribira, Novog Vinodolskog, Ledenica, i u potrazi za ispašom slobodno lutali, bez nadzora, predstavljajući ozbiljnu opasnost za sigurnost prometa i poljoprivredne nasade, mještane i imovinu, kaže načelnica. Iako se problem ponavljao dugi niz godina, dosad nisu poduzimane konkretne mjere vezane uz njihovo sustavno zbrinjavanje, dodaju u Općini.

Kako su objavili, "zahvaljujući sklapanju ugovora s Veterinarskom stanicom Crikvenica, koja ima ugovorene usluge za zbrinjavanje velikih domaćih životinja u Trilju, stvoreni su uvjeti za konkretno i učinkovito djelovanje. Prvo hvatanje konja provedeno je 27. veljače 2026. godine, a drugo 20. svibnja 2026. godine.

- Od trinaest konja ulovljenih u veljači, četiri su otpremljena u Trilj, a po ostale je došao vlasnik. Od ta četiri otpremljena, samo je jedan bio čipiran, tako smo i došli do vlasnika, kaže načelnica Fužina. Kako dodaje, konji su otpremljeni u Trilj, u sklonište s dozvolom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

- Ovim smo postupcima pokazali da Općina Fužine odgovorno pristupa rješavanju komunalnih i sigurnosnih problema te da smo spremni donositi odluke i provoditi mjere koje su možda godinama bile zanemarivane. Sigurnost naših mještana i svih sudionika u prometu nema alternativu. Ujedno ovim putem šaljemo jasnu poruku neodgovornim vlasnicima životinja – puštanje konja da bez nadzora lutaju javnim površinama i prometnicama više se neće tolerirati. Svaki budući slučaj bit će evidentiran i rješavan u skladu sa zakonskim ovlastima i propisima. Briga o životinjama podrazumijeva odgovornost, a sigurnost ljudi mora biti prioritet svih nas, poručuju iz Općine Fužine.