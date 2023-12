Počasni bleiburški vod uspio je zadržati zemljište na Bleiburgu, trebalo postati pašnjak za krave

Spomen-područje na Bleiburškom polju, gdje se održavaju komemorativni skupovi u svibnju, moglo je postati livada za ispašu stoke.

Kako su Novosti pisale u kolovozu, par mjeseci ranije je ta zelena površina, izuzev pozornice, natkrivenog oltara i spomenika posvećenog ustaškoj vojsci, prodana lokalnom vlasniku mljekare.

No prije dva tjedna je došlo do nagodbe između odvjetnika Počasnog bleiburškog voda i udovice Ilije Abramovića, koji je kupovao zemlju u ime PBV-a i nije bio vlasnik, pa je njegova, inače poslovno neposobna, Elfried ne može naslijediti, piše Novi list navodeći da su to u kolovozu 2020. pokušali izvesti pravni zastupnici udovice i već su potpisali kupoprodajni ugovor s lokalnim mljekarom Franzom Skukom.

– Dogovorena je nagodba da bi se izbjegao sudski postupak. To znači i da ćemo mi odustati od tužbe protiv Elfried Abramović. Druga strana je svjesna da bi izgubila jer sva dokumentacija ide nama u prilog. Razgovori će se nastaviti, ali nema nikakve sumnje da će to zemljište, za koje Ilija Abramović nije osobno izdvojio ni kune, i dalje biti u vlasništvu Počasnog bleiburškog voda. Naravno, mi ćemo se brinuti za gospođu Abramović, to nam je uvijek bila namjera i bez sudske odluke - rekao je Milan Kovač, zamjenik predsjednika PBV-a.

Kako austrijske vlasti ne dopuštaju misu, odnosno komemoraciju na Bleiburgu, upitno je što će im zemljište na kojem se nalazi spomen obilježje.