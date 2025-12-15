Obavijesti

News

Komentari 0
OŠTEĆENA U POTRESU

Počela je cjelovita obnova zgrade Sveučilišta u Zagrebu, zastoj je trajao dvije godine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Počela je cjelovita obnova zgrade Sveučilišta u Zagrebu, zastoj je trajao dvije godine
Zagreb: Hrvatsko društvo za kaznene znanosti | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić izrazio je žaljenje što obnova kasni dvije godine te objasnio da Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije prihvatilo cijenu odabranog ponuđača

Cjelovita obnova u potresu oštećene zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnoga fakulteta, nakon dvogodišnjih zastoja u postupcima javne nabave i pripreme projekta, počela je u ponedjeljak uvođenjem izvođača radova u posao. Obnova vrijedna oko 28 milijuna eura povjerena je tvrtki Ing–grad d.d., a rok za izvođenje je godinu i pol.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić izrazio je žaljenje što obnova kasni dvije godine te objasnio da Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije prihvatilo cijenu odabranog ponuđača, ali da je u ponovljenim postupcima postignuta slična cijena.

Vjerujem da će ova zgrada za 18 mjeseci zasjati sjajem kojim zaslužuje, kazao je Lakušić i dodao da je do sada za obnovu zgrada Sveučilišta utrošeno oko 800 milijuna eura, te da je planirano još utrošiti oko 200 milijuna eura.

Zagreb: Hrvatsko društvo za kaznene znanosti
Zagreb: Hrvatsko društvo za kaznene znanosti | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Zgrada Sveučilišta u Zagrebu građena je u razdoblju od 1856. do 1859. prema projektu bečkoga arhitekta Ludwiga von Zettla i ima status zaštićenog kulturnog dobra. Najprije je korištena kao Opća javna bolnica, zatim kao vojarna, tvornica duhana te kao povremeni izložbeni prostor.

Od 1882. u njoj je smješteno Sveučilište u Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'
VASINO VELEBITSKO GNIJEZDO

EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju
Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'
HRABAR ČIN

Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'

Otac i sin su u Australiji napali Židove. Ubili su 15 ljudi. Napad je okarakteriziran kao "teroristički čin"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025