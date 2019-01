Potopili May: Odbili sporazum o Brexitu, a 'visi' joj i fotelja

Britanski zastupnici uvjerljivom su većinom u utorak navečer odbacili plan za Brexit premijerke Therese May, izazvavši političku neizvjesnost koja bi mogla dovesti do neuređenog izlaska iz EU-a, pa čak i do povlačenja referendumske odluke iz 2016. o izlasku iz Unije.

Za sporazum su glasala 202, a protiv 432 zastupnika.

- Glas protiv ovoga sporazuma je glas za nesigurnost, podjele i vrlo realan rizik od Brexita bez sporazuma ili da Brexita uopće ne bude - poručila je May zastupnicima na kraju petodnevne sjednice.

[video: 1202422 / ]

Čelnik oporbenih laburista odmah je podnio zahtjev za izglasavanje nepovjerenja premijerkinoj vladi o kojem će se glasati u roku od 24 sata.

Jeremy Corbin je rekao da je ishod glasanja "katastrofalan" za May i da pokazuje kako su dvije godine pregovora o Brexitu bile neuspješne.

Uvjerljivi poraz premijerke znači potpuni krah njezine dvogodišnje strategije da pokuša ishoditi prijateljski razvod uz zadržavanje bliskih veza s Unijom nakon što Britanija 29. ožujka napusti EU.

Slijedi li sada pravi kaos za Britance?

Vodeći dužnosnici EU-a upozorili su nakon glasanja na rizik kaotičnog Brexita.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 15, 2019

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručio je u utorak navečer nakon što su britanski parlamentarci s velikom razlikom u glasovima odbacili sporazum o razdruživanju od EU-a da su sada povećani izgledi za razlaz bez dogovora, a predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk zatražio je da se glasno kaže koje je "jedino pozitivno rješenje".

"Rizik od neurednog izlaska Ujedinjene Kraljevine je povećan nakon večerašnjeg glasovanja. Iako to ne želimo, Komisija će se nastaviti pripremati kako bi Europska unija bila potpuno za to spremna", izjavio je Juncker.

- Ako sporazum nije moguć i nitko ne želi rješenje bez dogovora, tko će onda smoći hrabrosti i reći koje je jedino pozitivno rješenje? - poručio je preko twittera Donald Tusk.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) January 15, 2019

Foto: REUTERS TV Obojica se vraćaju u Bruxelles prije nego što su planirali. Juncker je u utorak bio u Strasbourgu, gdje je i srijedu trebao biti na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.Tusk se odmah vraća iz Gdanjska gdje je sudjelovao na komemoraciji za tragičnom preminulim gradonačelnikom.

U Velikoj Britaniji se govori da bi premijerka Theresa May u srijedu trebala doputovati u Bruxelles.

"Sporazum o razdruživanju je pošteni kompromis i najbolji mogući sporazum. On smanjuje štetu koju brexit proizvodi za građane i poduzeća diljem Europe. On je jedini način kako bi se osiguralo uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije", istaknuo je Juncker, dodajući da EU nastavlja s procesom ratifikacije sporazuma o razdruživanju.

Sve je ukazivalo na poraz

May je i uoči glasanja pozvala zastupnike da podrže sporazum, rekavši da se radi o povijesnoj odluci s kojom će zemlja živjeti generacijama.

"U ovome trenutku ogromna je odgovornost na svima nama jer je ovo povijesna odluka koja će odrediti budućnost naše zemlje", poručila je May.

Sporazum su kritizirale sve strane, uključujući euroskeptike, pristaše EU-a i sjevernoirsku stranku koja podupire njezinu manjinsku konzervativnu vladu.

Foto: HENRY NICHOLLS

Tijekom petodnevne rasprave zastupnici su dali naznake hoće li poduprijeti sporazum o Brexitu. Uoči glasovanja, 60 zastupnika reklo je da će podržati sporazum, a 165 (uključujući 51 iz Konzervativne stranke) da će mu uskratiti potporu.

U parlamentu je ukupno 650 zastupnika, a premijerkina Konzervativna stranka ima 317 zastupnika. Većinu joj osigurava 10 zastupnika sjevernoirske Demokratske unionističke stranke, no kao što se vidjelo, većina ih je bila protiv sporazuma.

Foto: HANDOUT Sada je moguće više scenarija - od raspisivanja novih izbora, odgode roka za izlazak, novog referenduma do Brexita bez sporazuma, mogućnosti koje se pribojavaju obje strane zbog kaosa koji bi mogao nastati naglim raskidanjem veza koje su stvarane tijekom 45-godišnjeg britanskog članstva. Također je moguće i odustajanje od odluke o napuštanju EU-a.

Za britanske parlamentarce najspornija je odredba o tzv. "backstopu", zaštitnom mehanizmu koji jamči da neće biti tvrde granice na irskom otoku u slučaju da se do isteka prijelaznog razdoblja ne dogovori novi sporazum koji će omogućiti da se izbjegne ponovna uspostava graničnih kontrola između Irske i Sjeverne Irske.