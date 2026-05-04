Počelo suđenje bivšem gradonačelniku Požege. Htio uhljebiti obitelj suca

Na Općinskom sudu u Osijeku započelo je suđenje bivšem gradonačelniku Požege i saborskom zastupniku HDZ-a Darku Puljašiću te bivšem sucu Županijskog suda u Slavonskom Brodu Predragu Dragičeviću.

Optužnicom ih se tereti da su u perodu od 2018. do 2020. godine počinili kaznena djela davanja i primanja mita.

USKOK je pet mjeseci istraživao njihov međusobni dogovor po kojemu su si uzajamno pogodovali, iskorištavajući svoj položaj i dužnosti.

Naime, drugooptuženi Puljašić se angažirao da će Dragićevićevom sinu Igoru Dragičeviću i njegovoj supruzi Ivani Dragičević pronaći bolje radno mjesto, a Dragićević je, kao protuuslugu, Puljašiću provjeravao podatke o stanju optužnice podignute protiv njega zbog zlouporabe položaja i ovlasti na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu.

Kao sudac slavonskobrodskog suda prvooptuženi Dragičević je osigurao da sudsko vijeće koje je vodilo kazneni postupak odbaci žalbu državnog odvjetništva te tako osigurao da kazneni postupak protiv Puljašića bude pravomoćno obustavljen.

Dragičević je potom taj predmet zaprimio kao sudac izvjestitelj te je nastavio rad na njemu, iako se trebao izuzeti iz predmeta obzirom da poznaje Puljašića i njegovu obitelj.

Nakon što je postupak protiv Puljašića obustavljen, Dragičević je tražio od njega da posreduje oko rješavanja boljeg radnog mjesta za svoga sina koji je policajac, tražio je za njega premještaj u Kaznionicu Požega, dok je za suprugu svoga sina tražio bolje radno mjesto.

Upitani da li su razumjeli optužnicu, obojica su rekli da jesu, a potom su se izjasnili i o krvnji.

"Napisao sam svoj odgovor u detalje. Slušam tu optužnicu sada i ništa od toga nije istina. To su manipulacije. Naravno da se ne osjećam krivim. Jako mi je žao. Napadnuta je cijela moja obitelj, doživjeli smo šokove zbog ove neistine. Tri godine živim u paklu, a ništa od toga nije istina. Uništili su mi život, sve su mi uništili" rekao je ogorčeno prvooptuženi Dragičević, a njegov je odvjetnik Ivan Dragičević pojasnio kako u cjelosti poriču i osporavaju sve navode optužnice.

"Vrijeme počinjenja iz optužnice nije jasno vidljivo; kada je i gdje dano obećanje mita i da li ga je uopće bilo. Nije točno navedeno kada i gdje je Dragičević prihvatio to obećanje mita. Nije točno navedeno koje su to službene radnje koje je on kao jedan od tri člana vijeća obavio, a da ih nije smio obaviti.

Pogotovo nije jasno na koji je način ostale suce doveo u zabludu i da li se osobe koje rade na sudu 30 godina uopće može dovesti u zabludu. U činjeničnom opisu ima dosta nelogičnosti. Uskok je povrijedio odredbe članka 9. Kaznenog zakona; ignoriraju one činjenice koje okrivljeniku idu u prilog, a ističu one koje mu štete.

Dokazat ćemo da predmet delegacije nije bio pod utjecajem Dragičevića, dokazat ćemo da nije postojala ni jedna mogućnost manipulacije prema članovima vijeća. Predsjednik suda je tražio da upravo Dragičević bude sudac u prvom predmetu protiv Puljašića, no on se sam izuzeo iz toga dva puta.

Zašto se inzistira o koruptivnom dogovoru kad on više puta izbjegava voditi predmete protiv Puljašića" kazao je odvjetnik Dragičevića dodajući kako je optuženi prijatelj s predsjednikom kaznionice i nije imao potrebe tražiti posredovanje gradonačelnika oko toga.

Također je i Darko Puljašić izjavio da se ne smatra krivim, a njegov odvjetnik je naveo kako i oni osporavaju sve činenične navode optužnice.

"Ništa nije dogovarano, nikakvi sastanci nisu organizrani, nije obećano nikakvo pogodovanje. Iz dokaza se ne može razlučiti kada je i gdje točno postignut međusobni dogovor i obećanje" dodao je odvjetnik.

Suđenje se nastavlja saslušanjem svjedoka.