Počelo suđenje Brnadi: 'Čupao joj je zube i skakao po glavi'

Tromim koracima i u pratnji pravosudnih policajaca, Roman Brnada jučer je iz zagrebačke bolnice za osobe lišene slobode stigao na Županijski sud u Rijeci. Počelo mu je suđenje za teško ubojstvo Darinke Krivec (67), koju je početkom veljače brutalno usmrtio višestrukim udarcima u riječkom kafiću. Potom joj je, dok je bespomoćno ležala na podu, skakao po glavi.

Nakon što je sudska vještakinja utvrdila da je sposoban pratiti suđenje, na ekranu je prikazana snimka ubojstva s nadzorne kamere. Gledajući snimku, Brnada je začuđeno i u nevjerici klimao glavom lijevo-desno, a na kraju uzdahnuo i spustio glavu mrmljajući kako je šokiran.

Upitan da se izjasni o teškom zločinu koji mu stavljaju na teret, Brnada je kazao kako će se braniti šutnjom.

- Ne sjećam se ničega, grozno mi je što čujem što sam napravio - kazao je dodavši da se, otkad prima terapiju, osjeća mnogo bolje.

Upitan želi li vidjeti fotodokumentaciju žrtve, odgovorio je: "Ne, i ovaj snimak mi je previše".

Brnadina supruga na sud je došla s njihovim sinom (8), a iskoristila je pravo da ne svjedoči. No svjedočio je konobar koji je tog dana posluživao Brnadu i žrtvu.

- Otvorio sam kafić u 8 sati i nedugo nakon toga Darinka je došla popiti kavu. Oko podneva se vratila u društvu optuženika. Naručili su dva čaja, a kasnije me upitala može li probati neku rakiju te sam joj natočio malo travarice, što joj nisam naplatio. Sve je teklo u redu, razgovarali su, a onda je u jednom trenutku optuženikova glava počela klonuti, a on ispuštati neke zvukove kao da ga nešto boli. Upitao sam ga trebam li zvati pomoć, na što je burno reagirao izderavši se da što ću mu ja sad zvat muriju. Raspoloženje mu se stalno mijenjalo, počeo se tresti te sam ga još nekoliko puta pitao je li dobro i treba li pomoć. Nastavili su sjediti, ona je naručila još jedan čaj, a onda su počeli tražiti novac u njegovu novčaniku, koji je bio prazan, pa potom u nekim vrećicama. Odložio je novčanik na stol, a potom, ničim izazvan, nasrnuo na žrtvu, vrijeđajući je i nazivajući pogrdnim imenima te ju je zgrabio za vrat i počeo gušiti. Tad sam priskočio ženi u pomoć pokušavajući ih rastaviti - svjedočio je konobar, koji je priznao da ga je Brnada udario. Tvrdi da su mu se oči promijenile i da je izgledao kao da je demon ušao u njega.

- Pokušavao sam ih razdvojiti, a on je ženu obuhvatio s leđa i rukama je uhvatio za usta. Rastezao ih je sa svake strane i čupao zube koji su padali na pod. U kafić su sa psom uletjeli moj prijatelji, koji su ga uspjeli razdvojiti od žene, a ja sam izletio nazvati policiju. Brnada se pomaknuo kod WC-a, a žena je pokušavala doći k sebi. Dečko sa psom izašao je, a tad sam s prozora vidio kako optuženi ženu odguruje iza šanka te joj bjesomučno i silovito skače po glavi. Bio sam potpuno šokiran i bojao sam se za vlastiti život. Zatvorili smo vrata kako bismo ga zadržali do dolaska policije, no on je odvalio kvaku i mirno se udaljio - ispričao je vidno uznemiren konobar.

Za Brnadom je tad krenula policijska potraga, a on se oko 18 sati sam pojavio u policijskoj postaji, potpuno gol, krvavih i izgrebanih ruku. Dan kasnije prevezli su ga u bolnicu za osobe lišene slobode u Zagrebu.

Tijekom psihijatrijskog vještačenja njegova stanja utvrđeno je da u trenutku zločina nije bio psihički ubrojiv.

- Radi se o izrazito impulzivnom čovjeku s mogućim ispadima agresije i naglašene nekritičnosti prema sebi, sklonom kriviti druge za svoje ponašanje. Liječio se u psihijatrijskoj bolnici za djecu i mlade i dijagnosticiran mu je organski poremećaj ličnosti i shizofrenija. Pati od disfunkcije mozga i smatramo da mu je potrebno obavezno psihijatrijsko liječenje - kazale su stalne sudske vještakinje.

Stalni sudski vještak koji je obavio obdukciju nesretne žrtve ustanovio je kako je uzrok smrti nagnječenje mozga zbog nasilne smrti. Suđenje se nastavlja danas.

