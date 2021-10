Umirovljeni sudionik Domovinskog rata te osumnjičenik za ubojstvo Amir E. (44) sjeo je u utorak na optuženičku klupu Županijskog suda u Zagrebu pod optužbom da je 29. travnja u podstanarskom stanu u Žerjavićevoj ulici u Zagrebu nožem usmrtio stanodavku Jasnu Z. (74).

Naime, on je nesretnoj ženi tijekom svađe, a potom i fizičkog sukoba nanio ozlijede vrata i ramena. Nakon toga joj je nožem dužine oštrice 17 cm zadao 26 ubodnih rana po tijelu, od kojih su najteži bili ubodi u karotidnu arteriju na vratu zbog koje je Jasna izgubila svijest i pala na tlo. Šest dana nakon stravičnog napada, odnosno 5. svibnja, Jasna je podlegla ozljedama te preminula u KBC Sestre Milosrdnice.

Nož kojim je Amir E. počinio zločin pronašli su tijekom očevida odložen u komodici u hodniku stana, piše Jutarnji list.

Vještak psihijatar je zaključio da optuženi ima teške psihičke smetnje koje su verificirane pod tri ozbiljne dijagnoze. Kaže da je u vrijeme zločina bio bitno smanjeno ubrojiv te da bez psihijatrijskog liječenja postoji rizik od ponavljanja sličnog ili težeg kaznenog djela. Nakon što je optuženi čuo riječi vještaka, točnije da se u njegovom slučaju može liječiti u penalnoj ustanovi te da nije nužna bolnica, kazao je:

- U odnosu na moje to duševno stanje, kao posljedica rata valjda, zatvor mi smeta i potreban mi je mir. Pa ako bi se moglo predložiti da idem u bolničku ustanovu odležati.

Dvije svjedokinje opisale su kako je izgledalo to kobno jutro kada se doznalo za stravičan zločin u stanu u prizemlju zgrade. Predstavnica suvlasnika zgrade K.D.M. (49) prisjetila se tog jutra kada joj je optuženi pozvonio na vrata.

- Bilo je oko 6.30 sati toga dana kad je netko pozvonio na vrata. Dijete se spremalo za školu, a ja sam požurila otvoriti. Ispred je bio gospodin optuženi i u ruci je držao nož. Bio je krvav, točnije jedna strana lica mu je bila krvava, ali ne znam je li to bio rez ili trag krvi. Rekao mi je: 'Pozovi policiju'. Pitala sam što se dogodilo pa je rekao da su se on i susjeda Jasna potukli noževima ili nožem. Na to sam pitala kako je ona pa je rekao da ne zna kako je. Nisam se usudila ući u stan nego sam zatvorila vrata i zvala policiju koja je došla za 10-ak minuta. A gdje je on otišao nakon toga, ne znam - ispričala je na sudu te dodala da je poznavala pokojnu susjedu, no da je s njom bila u lošim odnosima, kao i nekolicina drugih susjeda.

- Gospođa Jasna nas je često fizički napadala, vješala nam je stalno nešto na vrata, bacala izmet ispod balkona. Unazad 20 godina iznajmljivala je stan. Podstanare je često mijenjala. Uglavnom su to bili muškarci samci. Iz stana se često čula buka i svađa, a podstanare je često izbacivala iz stana bez stvari pa je intervenirala policija. I optuženi je bio podstanar, a to znam jer je ulazio i izlazio iz stana, pušio ispred zgrade... Možda je u stanu stanovao tri mjeseca, ne znam točno - ispričala je K.D.M, na što se optuženi nadovezao da je u tom stanu živio jedva mjesec dana.

Dodala je i da je vlasnica stana često izazivala svađu i prijetila im se preko balkona te da su podstanari koji su živjeli u tom stanu, kod nje dolazili uplakani i pitali ju što da rade jer ih je vlasnica stana fizički napadala i izbacivala iz stana.

Druga stanarka zgrade, A.M., rekla je da je to jutro ubojstva kroz otvoren balkon čula prvo lupanje i kao da netko nabija stolicom po podu.

- Čula sam ženski glas i galamu pa onda i zapomaganje: 'Pomognite, upomoć!' Muški glas pak nisam čula. I onda sam čula lom stakla, kao da je netko razbio prozor ili neku veću staklenu površinu. Zatim je nastao tajac. Tu susjedu ne poznajem. Jednom sam ju srela u prolazu kad je išla iz šetnje sa psom - kazala je svjedokinja, piše Jutarnji list.