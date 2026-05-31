Počeo drugi krug prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški

Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine. Grgić je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela

U Novoj Gradiški jutros su otvorena biračka mjesta na kojima građani u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora biraju gradonačelnika i njegova zamjenika. Za dužnost gradonačelnika natječu se dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić, kandidat Nezavisne liste, i Bernardin Trnka, kandidat Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika uz Grgića je Sabina Vlaović, dok je Trnkin kandidat za zamjenika Bruno Bušić.

Birališta su otvorena do 19 sati, a birači svoje pravo glasa mogu ostvariti na 27 biračkih mjesta na području grada.

Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine. Grgić je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela, nakon čega je Vlada Republike Hrvatske raspisala prijevremene izbore za gradonačelnika i njegova zamjenika.

U prvom krugu izbora, održanom 31. svibnja, nijedan kandidat nije osvojio natpolovičnu većinu glasova pa su se u drugi krug plasirali Grgić i Trnka. Iz utrke su ispali kandidati Domovinskog pokreta Ivana Žulj Terzić i Saša Keser te nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega je podržavao SDP, zajedno s kandidatom za zamjenika Borisom Šalinskim.

Drugi krug prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški jedini je danas u Hrvatskoj.

