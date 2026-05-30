Vratili su se iz Njemačke nakon sedam godina: 'Pokrenuli smo proizvodnju u Novoj Gradiški'

Povratak kući za Borisa i suprugu Antoniju nije bio samo promjena adrese, nego početak života kakav su oduvijek željeli. Nakon godina rada, odricanja i života daleko od obitelji, u Hrvatskoj su pronašli ono što im je najviše nedostajalo - mir, osjećaj pripadnosti i toplinu doma. Upravo ovdje ostvarila im se i najveća životna želja. Nakon povratka Boris i supruga dobili su dijete, maloga Fabiana koji ima godinu i sedam mjeseci.

- Još smo u Njemačkoj htjeli dijete, ali očito smo se morali vratiti u Hrvatsku da bi nam došao Fabian - kaže Boris Numanović.

Tražili su i dobili potpore za samozapošljavanje i "Biram Hrvatsku". Sve je, kaže, reinvestirao u tvrtku. Tri godine su već u Hrvatskoj i niti jednom, kako ističu, nisu požalili što su se vratili.

- 'Biram Hrvatsku'. Iza nas su tri godine pozitivnog iskustva. Jako smo sretni što smo u Hrvatskoj dobili sina i da će on rasti među svojima, u gradu u kojemu su rođeni njegovi roditelji. U Hrvatskoj smo osjetili olakšanje, tu nam je dom, obitelj, prijatelji - kaže Boris, vlasnik tvrtke Croax d.o.o. iz Nove Gradiške.

Završio je elektrotehničku školu, a radio je razne poslove. I kad se dogodilo da više nisu mogli živjeti od onoga što zarade, odlučili su zajedno otići u Njemačku i okušati sreću.

- Imao sam tamo rodbinu koja nam je priskočila u pomoć. Saznao sam da u jednoj tvrtki primaju radnike elektrostruke za proizvodnju. Nakon nekog vremena prilagodbe zbog jezika te moje želje za učenjem i rješenja koja sam nudio vrlo brzo sam napredovao iz proizvodnje i postavili su me za tehničara razvoja, gdje sam pomagao u rješavanju te razvoju koaksijalnih i harness kablovskih konfekcija. Samo da napomenem da je riječ o visoko sofisticiranim uređajima i kablovima visokih frekvencija koji se upotrebljavaju, između ostalog, i u dronovima, satelitima, medicinskim i mjernim uređajima, gdje mora biti velika preciznost i izuzetno točnost mjerenja, kao i u vojnoj industriji, radio i TV odašiljačima i dr. Nakon sedam godina rada u tvrtki ELSPEC GROUP GmbH ponudili su mi mjesto šefa proizvodnje. Zahvalio sam im se i rekao svoju želju, da se vratim u Hrvatsku te ih pitao žele li da budemo partneri. Nakon kraćeg istraživanja prihvatili su moju ideju i ponudili svoju pomoć. Vrlo brzo nakon toga sam sa suprugom osnovao Croax d.o.o. - kaže Boris, koji im je i danas neizmjerno zahvalan što su mu omogućili rad u struci

- Sad smo ovdje u rodnoj Novoj Gradiški, gdje nam se pružila mogućnost pokretanja vlastite proizvodnje. Unajmili smo prostor u Tehnološkom inkubatoru. Zahvalni smo što imamo mjesto gdje možemo razvijati i unapređivati našu proizvodnju sa, za sada, mojih pet djelatnika - ističe Boris.

Kaže da sve što proizvedu unaprijed je naručeno, s tim da i dalje rade na osvajanju tržišta jer smatra da se za njih još ne zna i da potreba za njihovim proizvodima, osim u Europi, postoji i u našoj okolici.

I Antonija i Boris rekli su da im poticaj od 7000 eura nije bio presudan za odluku o povratku u Hrvatsku, ali je dobro došao. I jedno i drugo cijene iskustvo koje su radeći u Njemačkoj stekli, zadržali su kontakte s poslodavcima, a u Hrvatsku su donijeli i neke radne navike koje im mogu pomoći da svoj posao u domovini odrađuju još bolje i kvalitetnije.