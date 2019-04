Počeo prosvjed protiv Vučića, on prijeti: 'Bit ćete sklonjeni'

Prosvjedni skup pod nazivom 'Svi kao jedan - 1 od 5 milijuna' počeo je u subotu iza 15 sati ispred Narodne skupštine u središtu Beograda intoniranjem srbijanske himne. Lideri Saveza za Srbiju (SzS) pozvali su građane iz cijele Srbije na izražavanje svojeg nezadovoljstva vlašću Srpske napredne stranku.

🇷🇸

Anti-govt demonstrators sing the Serbian national anthem at today’s #1od5miliona demonstration.



Thousands have gathered for what's expected to be the biggest rally yet. pic.twitter.com/X8RBgkI3nJ — Balkan Insight (@BalkanInsight) April 13, 2019

U programu organizatora prosvjeda stoji da će građanima biti pročitani zahtjevi opozicije i nezadovoljnih građana. Uz to, s govornice će im se obratiti oporbeni vođe i javne osobe. Nakon govora planirana je prosvjedna šetnja do zgrade srbijanske vlade te natrag do parlamenta.

Ispred zgrade parlamenta obustavljen je promet, prosvjednici nose zastave Srbije i transparente s imenima gradova iz kojih su došli.

Beta prenosi da se oko zgrade narodne skupštine nalaze manje snage policije s kacigama i štitovima.

U Skupštini Srbije su zastupnici vladajuće koalicije koji su ostali od dana ranije kako bi je, po vlastitim riječima, obranili od onih koji nasiljem pokušavaju preuzeti vlast, prenosi Tanjug.

U parlamentu ima dosta pripadnika policije, čiju je nazočnost odobrio glavni tajnik skupštine kako bi se osigurao mir i sigurnost svih u zgradi, prenosi ta agencija.

Predsjednik Aleksandar Vučić jučer je izjavio da policija nikome neće onemogućavati dolazak u Beograd. Vučić smatra da će prosvjed vjerojatno proći u miru i da oporba može samo postaviti tri-četiri šatora kojima će maltretirati građane Beograda i unerediti grad.

“We earned, they took.”



Anti-govt protesters hold a sign and a fake pitchfork at today’s rally calling for the resignation of the Progressive-led govt.#1od5miliona pic.twitter.com/KK0hjhuElw — Balkan Insight (@BalkanInsight) April 13, 2019

Međutim, prema nekima od vođa SzS-a javni autoprijevoznici otkazuju prijevoz iz ostalih krajeva Srbije do Beograda.

Al Jazeera izvještava da je Lider Dveri, Boško Obradović, preko Twittera poručio da su danas do 17h ukinute redovne autobusne linije za Beograd, te da se sinoć odvio upad policije u sjedišta preostalih autoprijevoznika što je rezultiralo otkazivanjem zakupljenih autobusa i kombija za prijevoz.

Objave na društvenim mrežama također sugeriraju da autobusi na linijama za Beograd ne voze uobičajenim voznim redovima. Primjerice, jedan prijevoznik iz Pančeva saopćio je da će međugradski promet danas biti smanjen zbog nedovoljne količine goriva i radnog kadra.

Prvi prosvjed protiv srbijanskih vlasti održan je krajem studenoga u Kruševcu zbog napada na vođu Ljevice Srbije Borka Stefanovića i aktiviste Ljevice a nakon toga usljiedio je u beogradu prosvjed 8. prosinca. Od tada se održavaju svake subote.

Slogan 'Jedan od pet milijuna' nastao je zbog izjave predsjednika Srbije Aleksadra Vučića koji je na početku prosvjeda kazao da neće ispuniti ni jedan zahtjev makar ih na ulice izašlo i pet milijuna.

Među zahtjevima su slobodni rad medija, pošteni izbori, ostavke državnog vrha i otkrivanje počinitelja i nalogodavaca ubojstva predsjednika inicijative SDP Olivera Ivanovića.