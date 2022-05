Počinje druga faza radova na zagrebačkom Mostu slobode

Druga faza radova na zagrebačkom Mostu slobode, koja obuhvaća zamjenu prijelaznih naprava na mostu, počet će u utorak, 31. svibnja i trajat će do 31. kolovoza 2022., izvijestila je u nedjelju zagrebačka gradska uprava dodavši da je ukupna vrijednost radova oko tri milijuna kuna.

Tijekom izvođenja radova prometovat će se na jednoj strani mosta, dok će se na drugoj strani izvoditi radovi.

S radovima će se započeti na zapadnome dijelu mosta pa će njegov dio u smjeru Velike Gorice biti zatvoren, a promet će se odvijati na istočnoj stani, po preostalom slobodnom kolničkom dijelu jednim prometnim trakom za svaki smjer. Pješaci i biciklisti će se također kretati po slobodnoj strani nogostupa u oba smjera, ovisno o trenutnoj prometnoj regulaciji.

Predviđa se da će na zapadnoj strani radovi trajati mjesec i pol, nakon čega će se promet preusmjeriti na zapadnu, a radovi na istočnu stranu.

Četiri prijelazne naprave na Mostu slobode je zbog dotrajalosti potrebno zamijeniti. Naime, početkom godine je jedna od njih pod teretom svakodnevnog opterećenja pukla te je do početka radova izvedena privremena sanacija. Potrebno je, ističe se u priopćenju, izraditi i ugraditi nove naprave kako ne bi došlo do propadanja konstrukcije (ležajeva) na upornjacima ispod prijelaznih naprava.

Tijekom završnog varenja prijelaznih naprava, Most slobode će četiri noći biti zatvoren za promet kako bi se obje polovice prijelazne naprave mogle kvalitetno zavariti, što nije izvedivo pod prometnim opterećenjem, a o čemu će, najavljeno je, građani biti pravodobno obaviješteni.

Zbog privremene prometne regulacije od 31. svibnja od 10 sati do 31. kolovoza do 20 sati, sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometovanju te ih molimo za strpljenje i razumijevanje, navodi se, uz ostalo u priopćenju iz Ureda gradonačelnika i ističe da Gradska uprava do kraja mandata planira uložiti više od 400 milijuna kuna u obnovu mostova, vijadukata i nadvožnjaka.

