Počinje konvencija na kojoj Biden postaje službeni kandidat

Govori Bidena, njegove potpredsjedničke kandidatkinje Kamale Harris, i demokratskih 'teškaša' i zvijezda u usponu emitirat će se svaki dan od 17. do 20. kolovoza

<p>Demokratska nacionalna konvencija, koja će kulminirati službenom nominacijom Joea Bidena kao stranačkog kandidata protiv predsjednika Donalda Trumpa u studenom, počinje u ponedjeljak.</p><p>Konvencija duhova, kako ju je prozvao New York Times, kao prva konvencija u doba pandemije, dobrim će dijelom biti digitalni događaj kojem nedostaju velike gužve i prepuni rasporedi proteklih godina.</p><p>Nitko od vodećih sudionika neće biti u Milwaukeeu, gradu domaćinu. Hoteli su zatvoreni, a kafići američkog grada najpoznatijeg ljubiteljima piva jezivo pusti, piše New York Times.</p><p>U godini otkazanih planova, s godišnjim odmorima, maturama i sportskom sezonom zaustavljenom krizom zbog koronavirusa, dio grada Milwaukeeja u kojem su demokrati trebali održati konvenciju o nominaciji ovaj je tjedan bio tih i prazan - još jedan podsjetnik na izgubljeno ljeto.</p><p>Umjesto tisuća demokrata koji se pripremaju za okupljanje na novoizgrađenom Fiserv Forumu, samo je jedna ulica blokirana ovog vikenda u blizini manjeg centra Wisconsin, u kojemu će se održati nekoliko zadnjih dijelova demokratske nacionalne konvencije.</p><p>Govori Bidena, njegove potpredsjedničke kandidatkinje Kamale Harris, i demokratskih 'teškaša' i zvijezda u usponu emitirat će se svaki dan od 17. do 20. kolovoza.</p><p>U ponedjeljak među govornicima su bivša prva dama Michelle Obama, senator Bernie Sanders i guverneri Andrew Cuomo i Gretchen Whitmer.</p><p>U večernjim satima predstavit će se ljudi koji su se istaknuli u borbi protiv krize koja potresa naciju jer "pandemija covida-19 i dalje bjesni, deseci milijuna ljudi ostaju bez posla, a Amerika se suočava s rasnom nepravdom koja je marginalizirala previše ljudi ", navodi se na internetskoj stranici konvencije.</p><p>Kamala Harris, 55, prva je crna osoba u povijesti koja će prihvatiti kandidaturu za potpredsjednicu stranke. Ona će ujedno biti i prva osoba azijskog podrijetla koja je izabrana.</p><p>Bidenova službena nominacija dan je kasnije, u četvrtak.</p><p>Bivši potpredsjednik "govorit će o svojoj viziji ujedinjavanja Amerike kako bismo izišli iz konstantnog kaosa i kriza", navodi se na internetskoj stranici stranke.</p><p>Biden (77) će se obratiti naciji iz svoje matične države Delaware u sklopu mjera opreza usred pandemije. </p><p>U postavi ovog tjedna također su bivši predsjednici Barack Obama i Bill Clinton te glazbeni nastupi Billie Eilish i Johna Legenda.</p><p>Smanjena konvencija bit će spoj govora uživo i prije snimljenih govora te visoko produciranih vizualnih elemenata.</p><p>Četiri od pet glavnih govora bit će izvedeni uživo. Michelle Obama svoj je govor već snimila, Hillary Clinton na konvenciji će govoriti uživo, a govor Billa Clintona bit će na traci.</p><p>Kraći govori posljedica su ne samo virtualnih ograničenja, već i nedostatka pljeska. A za razliku od tipičnog nacionalnog političkog okupljanja gdje se zbivanja odvijaju na stranačkim doručcima ili u dvoranama, cijeli će događaj u Milwaukeeju biti u potpunosti iz kontrolne sobe kongresnog centra.</p><p>Službenog dijela izjašnjavanja neće biti u Milwaukeeju. Glasanje o Bidenovu imenovanju i odobravanje platforme provedeno je putem e-pošte i završeno je u subotu.</p><p>Konvencija republikanske stranke počinje 24. kolovoza.</p>