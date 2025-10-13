Počinje mjesec hrvatske knjige: Knjižničari su superheroji

Virtualni maraton čitanja pod nazivom “Budi knjižničar na minutu”, bit će jedan od središnjih programa ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske knjige, koji se obilježava od srijede, 15. listopada, do 15. studenog. Hrvatsko čitateljsko društvo poziva knjižničare da potaknu svoje učenike ili korisnike da snime videozapis u kojem preporučuju knjigu za čitanje i pročitaju ulomak iz knjige u trajanju od jedne minute. Cilj ove akcije je poticanje čitanja iz užitka, poručuju organizatori.

Mjesec hrvatske knjige pod sloganom "Odabrali knjižničari" naglašava knjižničare kao superjunake te ističe važnost njihove profesije, najavljeno je na konferenciji za novinare. Manifestacija će se svečano otvoriti 15. listopada u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac u Sisku, kada će nastupiti Vokalni ansambl Lađarice, a nakon službenog programa u kojemu će sudjelovati i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, slijedi predstava "Stilske vježbe" u Kazalištu 21.

Zagreb: Konferencija za medije povodom Mjeseca hrvatske knjige 2025. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Među više od 2000 različitih programa koje će organizirati više od tristo institucija ističu se novi središnji programi, kao što je speed dating s knjižničarima s ciljem upoznavanja s njihovim zanimanjem, pod nazivom "Među knjižničarima", istaknula je koordinatorica projekta Sara Džapo na konferenciji za medije.

Održat će se i storytelling večeri "Među policama" u više gradova, a također će se na kanalu manifestacije "BookTube" moći gledati podcast "Razgovori iz knjižnice".

Središnji programi održat će se i u Karlovcu, Belišću, Visu te Kaštel Sućurcu.

Do 24. listopada traje i Nacionalni kviz za poticanje čitanja “Knjižničari-superjunaci”, namijenjen učenicima viših razreda osnovnih škola. Među knjigama koje su predstavljene putem kviza nalaze se naslovi svestranih knjižničara. Radi se o "Bodljikavoj knjizi" Ive Dužić, koju je ilustrirao Davor Schunk, "Divljem lektoru" Josipa Sršena i Sebastijana Čamagajevca, te o knjizi "Psima ulaz zabranjen" Melite Rundek.

Ovogodišnja ambasadorica manifestacije je viša knjižničarka i ravnateljica Knjižnice i čitaonice Grada Preloga Maja Lesinger.

Tijekom trajanja manifestacije obilježit će se i Dan hrvatskih knjižnica 11. studenoga, a toga dana i dan kasnije dodijelit će se priznanja Hrvatskoga knjižničarskog društva na 50. skupštini (i obilježavanju 85. godišnjice postojanja) Društva.