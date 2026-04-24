Počinje velika akcija bilježenja vrsta diljem Hrvatske!

Natjecanje se provodi putem platforme iNaturalist, gdje će svi zainteresirani moći prijavljivati svoja opažanja od 24. do 27. travnja. „Bez obzira jeste li početnik ili iskusni promatrač, svako opažanje doprinosi boljem razumijevanju i očuvanju prirode“, poručuje Zavod, organizator natjecanja, koji uz podršku brojnih suorganizatora, širi inicijativu Hrvatskom. Podsjeća da je prošle godine, od 25. do 28. travnja, zabilježeno više od 10.600 opažanja iz cijele Hrvatske, a da je u neizvjesnoj utrci između Rijeke i Zagreba, pobjedu u konačnici odnio Zagreb – s najvećim brojem prijava i najviše zabilježenih vrsta.

Najviše natjecatelja dolazio je iz Karlovačke županije.

„Ne propustite priliku biti dio ove zelene priče – uključite se, istražujte i podijelite svoja otkrića!“, poziva Zavod i zainteresirane upućuje da za dodatne informacije prate bioportal.hr ili se obrate organizatorima.

Prvi City Nature Challenge (CNC) održan je 2016. godine, trajao je osam dana i sudjelovala su dva sjevernoamerička grada (Los Angeles i San Francisco) kako bi uključili stanovnike i posjetitelje gradova u bilježenje prirode koja ih okružuje te bolje razumijevanje urbane bioraznolikosti.

Kroz godine, međugradsko prijateljsko rivalstvo preraslo je u nadmetanje tko će dojaviti veći broj divljih vrsta i uključiti veći broj sudionika u kojem je 2024. godine sudjelovalo 690 gradova iz 51 države. Prošle je godine CNC održan od 25. do 28. travnja u cijelome svijetu, navodi se na stranicama Ministarstva.