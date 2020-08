Mora biti nadzora: 'Sve odluke Stožera mora potvrditi Sabor'

Administrator grupe 'Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite' Tomislav Pilkić najavljuje kolektivnu tužbu protiv Stožera i traži njegovo ukidanje

<p>Maske ne štite. Maske štite. Maske su obavezne. Maske će biti obavezne i na javnim površinama. Prije parlamentarnih izbora građani BiH su morali u dvotjednu izolaciju, tijekom izbora nisu morali, nakon izbora obveza je ponovno uvedena. Virus je radnim danom manje opasan nego nedjeljom pa dućani nedjeljom ne smiju raditi. No crkve smiju.</p><p>Mnogi građani ostali su bez posla jer se na proljeće, zbog ograničenja koja je odredio stožer, nisu mogli kretati... Te i slične, dvojbene, kontradiktorne odluke - u kojima nije toliki problem nesnalaženje proizašlo iz kaskanja za novim, nepoznatim virusom, koliko pridržavanje starih, dobro poznatih političkih kriterija u radu stožera (epidemiološki je sigurno ono što ide na ruku HDZ-u, Vladi i galaksiji njihovih saveznika počevši od Crkve nadalje) - izazivale su i izazvat će ne samo političke, nego i pravne akcije, rekao je za N1 televiziju administrator Facebook grupe 'Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite' <strong>Tomislav Pilkić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ta grupa ima čak 118.000 ljudi, uglavnom nezadovoljnih ili oštećenih mjerama Stožera.</p><p>'Ljudi se žale na većinu odluka Stožera, najviše na blokadu i ograničenje kretanja iz ožujka, koja je ostavila desetke tisuća ljudi bez posla', objasnio je na što se članovi grupe žale.</p><p>Vlast je oko toga pitanja podijeljena. Na zajedničkoj konferenciji s premijerom, održanoj polovicom srpnja, predsjednik <strong>Milanović </strong>zatražio je preciznije zakonsko reguliranje rada i ovlasti Stožera, posebno njegovih ovlasti, mjera i rokova koje propisuje jer postojeći okvir koji daje Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti nije dovoljan.</p><p>'To se može riješiti tako da Vlada, prema čl. 17. Ustava, na određeno vrijeme predloži određenu razinu suspenzije ljudskih prava u slučajevima poput ovog. Očekujem da ta dvotrećinska većina (u Saboru, op. a.) već postoji, tako imamo čišću pravnu situaciju, znamo što se može i na koje vrijeme, tko može nekome narediti da nosi masku, a ako ne nosi, s kojom kaznom', rekao je Milanović podvlačeći da za mjere poput nošenja maski, kao i za druge mjere koje Stožer donosi mora postojati jasan propis.</p><p>Mora, ustvrdio je Milanović, biti jasno je li nošenje maski obavezno, ako jest u kojim okolnostima i može li onaj tko je ne nosi biti kažnjen.</p><p>'Govorim o pravnom redu. Možda cjepidlačim. Taj Stožer će moći davati izvršna naređenja, inače on nema smisla. Bit ćemo ozbiljniji kao pravni poredak'.</p><p>Desetak dana kasnije na N1 televiziji bio je još oštriji pa je Nacionalni stožer definirao 'paraustavnim tijelom'.</p><p>– Nije normalno da grupa ljudi koja nije birana od naroda određuje koliko ljudi smije biti na svadbi. Ja sam za to da idemo u inicijalnu odluku dvotrećinskom većinom. Vlada treba punomoć za to koliko će ljudi biti na svadbi, ja bih im je dao da mogu - rekao je Milanović.</p><p>Rekao je kako o Stožeru treba odlučivati Sabor i kako se građani, u principu, nikome ne mogu žaliti na rješenje o samoizolaciji. Vlada je odmah reagirala.</p><p>'Neobično je da predsjednik Republike s jedne strane želi da korona virus prihvatimo poput karijesa, a s druge strane zaziva proglašenje izvanrednog stanja, tj. aktivaciju članka 17. Ustava. Odluke stožera nisu ustavno dvojbene niti političke. One se donose temeljem uputa struke i prvenstveno s ciljem zaštite života i zdravlja naših građana', rečeno je u izjavi kabineta.</p><p>Vlada je podsjetila da su pravni temelj za donošenje Odluka Stožera Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakon o civilnoj zaštiti te članak 16. hrvatskog Ustava.</p><p>'Ograničenja donesena radi sprečavanja širenja korona virusa i zaštite ljudskih života bila su razmjerna i balansirana, što je također u skladu s Ustavom', smatraju. <strong>Dr. Đorđe Gardašević</strong>, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smatra da bi Stožer trebalo staviti pod dodatni nadzor.</p><p>'Epidemija virusa COVID-19 traje već mjesecima i uopće se ne zna kad će završiti. Uz to, od proglašenja epidemije Stožer civilne zaštite RH donio je desetke odluka kojima je znatno utjecao na ljudska prava i slobode. S obzirom na situaciju, čini se izvjesnim da će sve to trajati još neko vrijeme. Stoga smatram da bi trebalo ozbiljno razmisliti o uvođenju jačeg demokratskog nadzora rada Stožera. Naime, hrvatski Ustav predviđa načelo kočnica i ravnoteža, ideju po kojoj tijela jedne grane vlasti predstavljaju svojevrsnu ‘branu’ presizanjima tijela druge grane vlasti. To bi trebala biti polazišna točka razmišljanja o tome kako bolje urediti rad Stožera. To bi se postiglo izmjenom zakona (Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakona o sustavu civilne zaštite) tako da se propiše obveza Stožera da Saboru podnosi periodička izvješća i detaljna obrazloženja toga što je i zašto poduzeo u vezi epidemije COVID-19. Prikladno bi bilo da se ta izvješća podnose u relativno kratkim periodima (npr. svakih 15, a najviše 30 dana). Sabor bi potom javno raspravljao o svemu i prihvaćao ili odbijao ta izvješća, a mogla bi se propisati i obveza potvrde mjera Stožera od strane Sabora. Eventualno odbijanje izvješća ili mjera Stožera za sobom povlači političku odgovornost onih koji su odluke donijeli (i Vlade koja nadzire Stožer), a moglo bi se propisati i da mjere prestaju važiti ako ih Sabor ne potvrdi. Ističem da je parlamentarni nadzor specijalnih mjera u kontekstu epidemije COVID-19 poznat i u drugim zemljama', rekao je dr. Đorđe Gardašević za 24sata.</p><p>Administrator grupe 'Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite' Tomislav Pilkić najavljuje kolektivnu tužbu protiv Stožera i traži njegovo ukidanje. 'Stožer je u više navrata donosio odluke proturječne onima koje je donio ranije, znanost je izvrgnuo ruglu i iznevjerio je povjerenje građana', objasnio je Pilkić motivaciju za pokretanje grupe.</p><p>O problemu će na jesen konačni stav donijeti Ustavni sud.</p>