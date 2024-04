Podigli optužnicu protiv ronioca Kike Curavića, nije vratio skupi Audi: 'Bojao sam ga se, jači je'

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je 28. veljače 2024. podiglo optužnicu protiv okrivljenog Kristijana Curavića Kike (49), nekadašnjeg proslavljenog ronioca, zbog kaznenog djela protiv imovine - utajom. Curavić je tijekom 2020. prema dogovoru s kolegom I.Z., za potrebe organizacije 'Ocean Alliance Conservation' koje su oboje članovi, preuzeo od njega na korištenje automobil Audi A8 3.0 TDI u vrijednosti 51.612,36 eura, inače u vlasništvu trgovačkog društva Porsche leasing d.o.o..

Za vozilo je I.Z. kao primatelj leasinga sklopio Ugovor o financijskom leasingu s trgovačkim društvom. Daljnje rate leasinga nisu plaćene, a ronioca su u periodu od 7. lipnja do 27. srpnja 2023. upozoravali u više navrata da vrati vozilo. No, oglušio se. Intervencijom su saznali da se auto nalazi u njegovoj garaži.

'Protupravno je prisvojio tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena, a vrijednost utajene stvari je velika. Time je počinio kazneno djelo protiv imovine - utajom, naveli su na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika predložila je da sud okrivljenog Kristijana Curavića osudi na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci te da mu se primjeni uvjetna osuda na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko okrivljenik u vremenu provjeravanja od tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Naložili su mu i da u roku od osam dana vrati Audi A8 oštećenom trgovačkom društvu Porsche Leasing d.o.o..

Državno odvjetništvo zaprimilo je 17. travnja 2023. posebno izvješće IV. Policijske postaje Zagreb vezano uz kaznenu prijavu koju je na zapisnik podnio I.Z. protiv Kristijana Curavića, zbog kaznenog djela utaje iz članka 232. stavak 1. i 3. Kaznenog zakona.

Organizacija se bavi čišćenjem mora

'U svojoj obrani okrivljenik Curavić porekao je počinjenje kaznenog djela navodeći da je I.Z. član Upravnog odbora organizacije koja se bavi čišćenjem mora, a koje je i on član te da organizacija ima dosta moćnih članova. Naveo je da je I.Z. financijski pomagao navedenu organizaciju, u koju je uložio iznos od oko 60.000,00 do 70.000,00 eura, međutim tijekom korone je sve krenulo naopako i organizacija se nije imala otkud financirati, a morali su se pokrivati tzv. hladni troškovi, što je I.Z. činio, te mu je s računa organizacije prebačeno oko 40.000,00 kuna na ime njegovih ulaganja', piše u optužnici.

Ispitan kao svjedok I.Z. je iskazao kako je zaposlen u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, a tijekom 2012. upoznao je okrivljenika Kristijana Curavića koji je bivši svjetski prvak u ronjenju na dah. Od dana poznanstva sudjelovali su na organizacijama čišćenja mora, rijeka i jezera te je okrivljenik bio glavna i odgovorna osoba organizacije koja se time bavila. On sam je pridonosio radu organizacije uglavnom financiranjem, a sve je bilo na dobrovoljnoj bazi te je tako organizirao sastanke i prikupljanje sponzora, s tim da nije imao sklopljen ugovor, piše u optužnici. U jednom trenutku došlo je do razilaženja oko suradnje koja je prekinuta 2015. ili 2016. godine, a poznato mu je da je okrivljenik otišao na Maltu te je na čišćenju voda zaradio milijune te se poslije tri ili četiri godine vratio u Zagreb i osnovao udrugu 'Ocean Alliance Conservation' te ga je ponovo kontaktirao. Tada su dogovorili obnovu suradnje, a na internetskoj stranici osnovane udruge on je naveden kao član uprave iako nije nikakve ugovore potpisivao, a među članovima se nalaze i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, bivši ministar Darko Lorencin, Čedo Prodanović i dr., navodi se u optužnici.

Nadalje, naveo je da je početkom 2020. na nagovor okrivljenika uzeo na leasing od trgovačkog društva Porsche leasing d.o.o. osobni automobil Audi A8 3.0 TDI jer okrivljenik nije bio kreditno sposoban. Prvotna namjena bila je korištenje spomenutog vozila u svrhu promocije i obavljanja sastanaka njihove udruge, a vozilo je odmah po sklapanju ugovora o leasingu dao na korištenje okrivljeniku, s time da nisu definirali nikakav rok vraćanja niti su sklapali ikakve ugovore o korištenju, iako se okrivljenik u više navrata 'kleo' da ukoliko bilo što 'zapne' da će vozilo vratiti njemu u posjed.

'Bojao sam se Curavića'

Ne sumnjajući u namjere Curavića, uz vozilo mu je dao i dva ključa te prometnu dozvolu, dok je on temeljem trajnog naloga uredno otplaćivao rate za navedeno vozilo, iako ga nije koristio, i to u anuitetima od po 500,00 eura, a davao je i novac za potrošne dijelove te servise vozila, kao i za registraciju vozila. Inače je imao punomoć za raspolaganje sredstvima na računu udruge, a misli da je prije otprilike godinu dana izvršio povrat dijela svojih uloženih sredstva na račun udruge, što se može vidjeti kroz knjigovodstvo.

Kako navode u optužnici, u ožujku 2023. zapao je u lošu financijsku situaciju te je putem poruka tražio od ronioca da mu vrati vozilo kako bi barem na neki način podmirio svoja dugovanja, no okrivljenik je cijelo vrijeme izmišljao razloge da vozilo ne vrati.

S obzirom da nije mogao doći u posjed svojeg vozila sve je odlučio prijaviti policiji, a po vozilo nije mogao osobno otići jer se bojao, kako je rekao, okrivljenika koji je od njega jače tjelesne konstitucije te se bojao da mu ne uništi vozilo i na taj način ga ošteti.

Od vremena podnošenja kaznene prijave Curavić mu je u nekoliko navrata slao e-mail poruke u kojima je navodio nekakva potraživanja prema njemu u iznosu od 150.000,00 kuna te je navodio ukoliko isplati navedeni iznos da će mu vratiti vozilo u posjed, a o tome je okrivljenik obavještavao Čedu Prodanovića i Silvija Hraste koji su istaknuti članovi društva, sve očito s namjerom njegovog eventualnog zastrašivanja, piše u optužnici.

Smatra se oštećenim postupanjem okrivljenika te postavlja imovinsko-pravni zahtjev u iznosu od 51.612,36 eura.

Iz preslika poruka razmijenjenih između okrivljenika Kristijana Curavića i I.Z. koje se nalaze u spisu predmeta vidljiva je komunikacija između njih dvojice, a iz kojih proizlazi da okrivljenik odbija vratiti predmetno vozilo.

- Imajući u vidu sve naprijed navedeno, ova optužnica ukazuje se opravdanom i na zakonu utemeljenom - navela je zamjenica općinskog državnog odvjetnika.

Povukao se iz javnosti

Kristijan Curavić već duže vrijeme izbiva iz javnosti, a u medijima ga se, osim po sportskim rezultatima iz ronjenja i čišćenju mora, znalo i po vezi s Nikolinom Ristović ex Pišek. S voditeljicom je prekinuo na ljeto 2010., nakon tri i pol godine veze.

- Nisam je ostavio zato što je nisam volio, naprotiv, ostavio sam je jer sam je previše volio, mogu reći da je ona bila ona prava. Mediji je krivo predstavljaju, ona je jako inteligentna, dobra i lojalna. Ali nažalost vrijeme je bilo krivo i razišli smo se - rekao je Curavić 2018. godine za Slobodnu Dalmaciju.