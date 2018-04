Podigli prijavu: 'Vlast nas truje iz aviona i o svemu tome šuti'

"Danas, 3. travnja 2018. godine, na 49 stranica sa dokazima, Udruga 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži' podnijela je Državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv Kolinde Grabar Kitarović, Andreja Plenkovića, Damira Krstičevića, Tomislava Čorića i Branke Ivančan Picek, za sudioništvo u genocidu nad hrvatskim narodom jer nisu zaustavili trovanje građana chemtrailsom iako su uredno primali naše opise i linkove objavljenih tekstova" - stoji na stranici istoimene udruge.

U tekstu su kao dokaz objavili i fotografiju prijave koju je DORH zaprimio.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Udrugu smo osnovali prije tri godine i od tada kontinuirano upozoravamo vlast na činjenicu da se hrvatske građane agensima truje iz zraka kroz tzv. chemtrailse koji su se kod nas pojavili od 2000. godine, odnosno ulaska Hrvatske u NATO -objašnjava Hrvoje Vrkić, tajnik udruge ""Ne govoru mržnje -istinom protiv laži.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Ivica Vrkić, osnivač udruge i Hrvojev otac, drži kaznenu prijavu koju su podnijeli DORH-u

'Žele pojedina područja osiromašiti i učiniti ih ovisnima o korporacijama'

- Kad se kaže chemtrails sve ima neku posprdnu notu vezanu uz teoriju zavjere. No kad istražujete geoinženjering, klimatski inženjering i menadžment solarne radijacije, slika je bitno drugačija iako je u osnovi riječ o istoj stvari. U kratkim crtama, pod krinkom navodne borbe protiv takozvanog globalnog zatopljenja, američke moćne korporacije diljem atmosfere iz zrakoplova aerosolom raspršuju nanočestice. To su nanočestice metala poput aluminija, stroncija, barija, kadmija itd - objašnjava Svjetlana Valentić (48) iz Zagreba koja se bavi 3D motion grafičkim dizajnom i članica je iste udruge.

Uvjerena je, kaže, kako tim nanočesticama upravljaju pomoću HAARP sustava gdje visokim frekvencijama mogu omogućiti stvaranje kiše, pa čak i potrese.

- Krajnji cilj tih korporacija je pomoću manipulacije vremenskim uvjetima određena geostrateška područja osiromašiti te ih time napraviti ovisnima o njihovom novcu.

- Ti programi u svijetu se provode od kraja Drugog svjetskog rata, a u Hrvatskoj smo primijetili da su se pojavili 2009. godine - nastavlja ona.

Kaznena prijava protiv svih zastupnika

Udruga 'Istinom protiv laži' broji, tvrdi on, više od 50 članova. Pobornici zavjere o chemtrailsima diljem svijeta tvrde kako putnički, vojni i drugi zrakoplovi nakon prolaska nebom za sobom ostavljaju štetne kemijske agense koji padaju na zemlju i truju živi svijet raznim otrovima, a najbolje ih se vidi na nebu nakon prolaska mlažnjaka.

Vrkić dodaje kako su o tom problemu obavijestili i sve zastupnike hrvatskog Sabora, ali nikad nisu dobili odgovor niti od njih niti od bilo koje institucije kojoj su se obraćali.

Foto: Pixabay

'Znamo da nam lažu i želimo tome stati na kraj'

- Zato nam je prekipjelo. Znamo da nam lažu i sad želimo tome stati na kraj, prije svega zbog naše djece. A evo, ekskluzivno najavljujem da pripremamo i kaznenu prijavu protiv svih zastupnika hrvatskog Sabora s istom optužbom za sudioništvo u genocidu jer već godinama znaju što se događa, a o svemu šute - tvrdi Vrkić.

Kaže kako imaju pravnu pomoć i odvjetnika koji im pro bono pomaže u pripremi prijava jer kao udruga nemaju novca.

- Mi nikog ne mrzimo niti ikome želimo zlo, ali želimo budućnost za svoju i tuđu djecu. Teško je boriti se za istinu, ali to nam je jedini cilj – istina. Vjerujemo da će institucije postupiti prema zakonu – zaključio je Vrkić.

Državni vrh u prijavi optužuju za "kontinuirani aerosolni napad na atmosferu, za globalni napad klimatskim inženjeringom i menadžmentom solarne radijacije čiji programi razaraju Zemljine sisteme za održavanje života".

Subanović: Jedino zaprašivanje u Hrvatskoj je ono protiv komaraca

No ugledni hrvatski stručnjaci iz raznih područja oštro opovrgavaju ovakve tvrdnje.

- Teorija zavjere vezana uz chemtrailse potječe iz SAD-a kao rasadnika svih sličnih teorija. Potječe iz vremene rata u Vijetnamu kad su SAD zaprašivale džunglu agensom Orange koji je ubijao raslinje, ali je zatrovao sve koji su s njim bili u doticaju, zračne i zemaljske posade su se razboljele od karcinoma, a djeca su se rađala s teškim oštećenjima. No to je bilo u doba rata, znalo se što se radi, i prije svega takvo, ali i sva ostala zaprašivanja, odvijaju se na malim visinama - navodi meteorolog Nebojša Subanović objašnjavajući kako jedino zaprašivanje koje se odvija je u Hrvatskoj je ono vezano uz komarce.

Osim problema s visinom, teoretičari bi teško mogli odgovoriti i na pitanje s koje visine bi se mogao raspršiti navodni agens a da ima utjecaja na ljude.

- Naime, avioni lete na visini od osam do 11 kilometara. Treba uzeti u obzir i djelovanje zračnih struja, pa je onda jasno da nitko nema kontrolu nad nekim sadržajem koji bi avion ispustio te da tako onda oblak čestica podložan nošenju vjetra iz Hrvatske bi mogao stići i do Bliskog Istoka. Tu je i pitanje količine i koncentracije takvog jednog agensa za kojeg bi trebale tisuće i tisuće tona da postignu neki efekt na određenom području. Kako objasniti da pilot ni bilo tko tko bi eventualno rukovao takvim materijalom nije kontaminiran i zaražen – pita se Subanović dodajući kako strogi propisi u zračnom prometu onemogućuju bilo kakvo skrivanje.

Objašnjava kako se cjelokupni zračni promet odvija u strogo kontroliranim uvjetima gdje ne samo civilni nego i vojni zrakoplovi bilo kakvu aktivnost moraju prijaviti kontroli leta.

- Uključeno je toliko puno ljudi da, kad bi zbilja postojala urota oko chemtrailsa, bilo bi nemoguće zadržati je tajnom. U konačnici, koliki bi trebali biti spremnici aviona u koje se utoči taj agens, i koliko bi pilota moralo znati da voze dodatni teret – nastavlja on.

Fizičar Hrupec: To je običan kondenzacijski trag

S teorijom se ne slaže ni fizičar doc.dr.sc. Dario Hrupec sa osječkog Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.

- Takve tvrdnje o chemtrailsima su totalno neutemeljene. Sve više je ljudi koji ne razumiju kako funkcionira znanost pa svoja osobna mišljenja i ideje šire na internetu tražeći istomišljenike. Ono što nazivaju chemtrailsima zapravo je običan kondenzacijski trag. Naime, mlažnjaci lete na velikim visinama. Temperatura zraka pada s visinom, pa ako je na zemlji 15 stupnjeva, na 10 kilometara gdje leti zrakoplov temperatura je oko minus 50. Motor zrakoplova, kao i automobil, ispušta

plinove. Zbog razlike temperature jer su topli kad izlaze iz motora ti se plinovi kondenziraju i iako inače nevidljivi oku, na toj visini zbog kondenzacije postanu vidljivi. Sastoje se od ugljik dioksida i vodene pare kao produkta izgaranja - objašnjava dr. Hrupec.

Subanović kaže i kako prilikom sagorijevanja jedne tone kerozina nastaje oko 1,2 tone vodene pare.

- Ako je temperatura okolnog zraka ispod minus 42 stupnja Celzijeva, dolazi do depozicije te vodene pare, odnosno, promjene agregatnom stanja iz plinovitog u kruto. Zato tragovi letenja ili tzv. contrailsi ili kondenzacijski tragovi imaju isti sastav kao i cirusna naoblaka: kristalići vodenog leda – pojasnio je Subanović.

Ispušteni plinovi, nastavlja Hrupec, mogu se usporediti s oblakom. Oblaci su nakupine sitnih kapljica vode koje su na nižim visinama vodene, a na hladnijim višim predjelima atmosfere postaju ledene. Time se smanjuje propusnost svjetla kroz njih i postaju vidljive s površine zemlje kao bijeli ili sivi oblaci.

- U zadnje vrijeme sve je više onih koji se javljaju sa sličnim teorijama, od toga da je Zemlja ravna ploča do chemtrailsa. Smatram kako je pitanje veće pojavnosti takvih nazovi teorija zapravo pitanje za sociologe i psihologe – zaključio je Hrupec.

'Zašto se o tome ne govori javno? Ljudi se boje'

- Establišment tvrdi da su to samo kondenzacijske pare, ali neovisni laboratoriji u svijetu dokazali su trovanje zemlje i mora tim metalima iz aerosoli. Inače, riječ je o emulziji koja je u manjim spremnicima, a budući da je već cijeli planet ionako prekriven, njima nije više važno kuda će zračne struje odnijeti taj materijal. Dodatno, kako je riječ o nanočesticama kojima upravljaju iz daljine, utjecaj vjetrova nije velik - tvrdi Svjetlana.

Dodaje kako su i spremnici u kojima se prenose emulzije toliko veliki da pojedini zrakoplovi samo izvana nalikuju putničkom zrakoplovu, dok je cijela unutrašnjost ispunjena spremnicima. Što se kontrole leta tiče, smatra kako su i oni upoznati s takvim preletima. Ako je riječ o putničkim avionima, i oni , nastavlja Svjetlana, mogu prenositi spremnike, a zrakoplovne kompanije za to dobivaju velik novac.

- Piloti u kabinama imaju prekidače na kojima piše: On i Off i koji služe upravo zaprašivanju. Zašto se onda o tome ne govori javno? Ne znam. Ljudi se boje i strahuju za sebe i svoje obitelji. No istraživanja koja sam pronašla na internetu pokazuju da je sve veća stopa samoubojstava pilota u SAD-u - ustvrdila je Svjetlana.

DORH zaprimio kaznenu prijavu

DORH je potvrdio medijima kako su zaprimili kaznenu prijavu, bez navođenja što će s njom sada učiniti. Od ljudi bliskih premijeru neslužbeno doznajemo kako su ostali začuđeni pitajući se ima li Hrvatska pametnijeg posla u ovom trenutku. Iz ureda predsjednice Grabar Kitarović nismo dobili nikakav komentar, dok Branka Ivančan Picek nije u subotu bila dostupna za razgovor.

U Saboru o chemtrailsu još 2010.

O chemtrailsima u Saboru se govorilo još 2010. godine kad je tadašnja SDP-ova zastupnica Mirela Holy uputila upit Vladi i premijerki Jadranki Kosor jesu li upoznati s tim fenomenom i ima li on utjecaja na ljude.

Foto: Pixsell/Anto Magzan Mirela Holy

U odgovoru koji je tada dobila iz Vlade, premijerka Kosor napisala je:

- U ovom trenutku ne može se ni potvrditi niti negirati moguće tragove chemtrailsa u zračnom prostoru Republike Hrvatske, s obzirom na to da ne postoje pouzdane informacije o njihovoj pojavi. Naime, kada bi postojao konkretni dokaz da je u zračnom prostoru Republike Hrvatske uočena pojava chemtrailsa, vrlo lako bi se utvrdilo koji avion je što ispuštao i u koju svrhu, a mogle bi se i poduzeti mjere da se u budućnosti zabrani prelet takvih zrakoplova – zaključila je.

Slična pitanja postavljali su i laburisti dvije godine poslije, pa su tako Ministarstvu zaštite okoliša i prirode postavili pitanje što poduzimaju kako bi građane zaštitili od chemtrailsa.

'Većina mi nikad nije odgovorila'

Svjetlana Valentić kaže kako je o svim svojim nalazima i spoznajama obavijestila DHMZ, Geofizički zavod, političke stranke i saborske zastupnike.

- Većina mi nikad nije odgovorila, a nekoliko ih se zahvalilo na informacijama, no ne žele u javnost. Boje se otkaza ili da bi bili ismijani. Mene nije strah. I za kraj, moram ljudima prenijeti informaciju i o Chemtrails detoxu, posebnom režimu prehrane koji čisti nanočestice iz tijela. To se sve donekle može riješiti prehranom koja mora podizati imunitet i biti zdrava. Tako je poznato da korijandar veže aluminij i tako ga izbacuje iz tijela, a preporučila bih ljudima i da si nabave pulsno magnetno polje koje također pomaže u izbacivanju drugih metala - zaključila je Svjetlana.