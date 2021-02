Zbog teških ubojstava dvoje ljudi i jednog pokušaja teškog ubojstva protiv Nike Batljana (62) zvanog Riža i njegove nevjenčane partnerice Ivanke Oskoruš (34) iz Plaškog Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je optužnicu.

Istragom se utvrdilo da su sumještane trovali lijekom koji je u kombinaciji s alkoholom smrtonosan. Dovodi ih se u vezu sa smrću dvoje ljudi s područja Plaškog, te pokušaja ubojstva jednog čovjeka koji je preživio nakon liječenja u ogulinskoj bolnici.

- Osumnjičenici, muškarac (61) i žena (34) se osnovano sumnjiče da su 26. veljače 2019. godine u jednom kafiću na području Plaškog prilikom konzumacija alkoholnih pića oštećenom uslijed njegove nepažnje i visokog stupnja alkoholiziranosti u piće stavili lijek antipsihotik koji u svom sastavu ima djelatnu tvar klozapin, uslijed čega je došlo do reakcije koja je rezultirala smrću oštećenika. Zatim su 20. travnja 2019. godine, također u ugostiteljskom objektu na području Plaškog postupili na isti način prema oštećeniku koji je preživio zahvaljujući pravovremenoj liječničkoj intervenciji. Isto se događalo i 28. travnja 2019., postupanje je bilo identično, također je bio stavljen antipsihotik osobi koja je bila u visokom stupnju alkoholiziranosti i koji je uslijed reakcije alkohola i lijeka preminuo - kazao je Darko Bratić, načelnik Pu karlovačke, dodajući da su inače sva trojica oštećenika osobe koje su bile izrazito sklone alkoholu i neurednom životu.

S preživjelom žrtvom trovanja Milanom Vrceljem (61) razgovarali smo još preklani nakon što je puštan iz bolnice i on nam je tada ispričao.

- Izvukao sam se za dlaku - rekao je tada Milan, te nastavio:

- S prijateljima sam otišao na piće u Plaški. U trećem kafiću smo stali za šank, a ovo dvoje su tamo sjedili. Kada su vidjeli sa sam raspoložen pozvali su me "Gdje si prijatelju, kako se dugo nismo vidjeli, sjedi tu kod nas" iako se nikada s njima nisam družio niti piće popio. Sjeo sam kod njih, popio pet pića, rakiju travaricu, a u međuvremenu sam otišao u wc - govorio je Milan, a njegovi poznanici nam dodaju i da ga je osumnjičena za to vrijeme pozvala na ples i za to vrijeme mu naručila kavu u koju mu je muškarac mogao ubaciti što je htio.

- S njima sam proveo sat i pola, dva. U rakiji nisam ništa čudno osjetio, no kada sam platio račun i izišao van, odmah sam se onesvijestio. Našla me policija ispred kafića na terasi. Nađen sam gol, isparana mi je odjeća sa leđa, a novaca što sam imao, oko 400, 500 kuna nije bilo - govori Milan, dodajući da je bio klinički mrtav, a zahvaljujući policajcima je preživio, a potom i liječnicima koji su ga oživljavajući vratili u život.

U bolnici je proveo devet dana tijekom kojih je primio 60 boca infuzije, te lijekova, a posljedice trovanja, ošamućenost osjeća i danas.

- Inspektor mi je rekao da su mi u krvi nešto našli, ali im nije poznato što, a to su mi potvrdili i liječnici. Policija je došla naknadno i izvadila mi krv i poslali je u Zagreb na analizu. - govorio je Milan, dodajući da dok je ležao u bolnici čuo da je na taj način nažalost smrtno stradao i Milan Vidaković (51) iz Ličke Jesenice.

- Njegov otac je ležao sa mnom u bolničkoj sobi kada sam doznao da je umro, još mi je i rekao tako će i moj Milan završiti, a nije niti znao još da i jest. - govori Milan.

Večer prije nego li je pronađen mrtav Milan je viđen s osumnjičenicima u ugostiteljskom objektu. S njima je popio nekoliko piva i zajedno s njima otišao.

- Njemu su uzeli 700 eura, ali to nije prvi puta i prije dva tjedna su ga otrovali, tada su ga samo ošamutili i uzeli mu novac, a sada su ga dokrajčili i oteli mu novac. - ispričao nam je mještanin.

Inače je dvojac poznat po brojnim kaznenim djelima, uglavnom imovinskog delikta, krađa i razbojništava kojih su počinili na desetke, ali i po ubojstvima. Niko Batljan zvan Riža bio je osuđen zbog ubojstva zajedno s Ivankinim bratom i polubratom jer su u Banja Luci iz koristoljublja pretukli starca koji je od ozljeda preminuo, dok je Ivanka u autu držala stražu.

Dok je on služio zatvorsku kaznu Ivanka je započela bračnu zajednicu s Milanom Mikićem koji služi 30-godišnju kaznu zatvora jer je zbog 300 kuna 2010. g. zadavio 88-godišnjakinju u Plaškom, a policija je 2011. g. istraživala smrt Ivankinog i Milanovog 8-mjesečnog sina nakon što ga je umro na smetlištu i mrtvog ga je donijela u bolnicu na Hvaru. Navodno je i jedno dijete prodala u Bosni za 1000 maraka, a više djece joj je Centar za socijalnu skrb oduzeo.