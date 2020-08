'Dali su mi rakiju, a kad sam izašao van, onesvijestio sam se. Policija me našla golog...'

<p>Potvrdile su se sumnje Plašćana da je ondašnji par u izvanbračnoj zajednici, Ivanka Oskoruš (34) i Niko Batljan – Riža (61) inače skloni kriminalnim radnjama, početkom prošle godine trovao sumještane na način da su im u ugostiteljskim objektima u piće stavljali otrovnu tvar. Istragom se napokon utvrdilo da su sumještane trovali lijekom koji je u kombinaciji s alkoholom smrtonosan. Dovodi ih se u vezu sa smrću dvoje ljudi s područja Plaškog, te pokušaja ubojstva jednog čovjeka koji je preživio nakon liječenja u ogulinskoj bolnici. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>- Bilo je i vrijeme da im se stane na kraj. Sjećam se da su ljudi koji su se lani u to vrijeme družili s njima u kafićima padali ko kruške, neki su preživjeli, a neki nažalost nisu - komentirao je Plašćanin okončanu istragu. </p><p>Naime, policija je u petak održala tiskovnu konferenciju o završenoj opsežnoj kriminalističkoj istrazi koja je trajala više od godinu dana, a kojom sumnjiče spomenuti par da su počinili dva kaznena djela teškog ubojstva i pokušaj ubojstva, na štetu muškaraca starih (81, 61, 51) godina. Žrtve su trovali lijekom, antipsihotikom. </p><p>- Osumnjičenici, muškarac (61) i žena (34) se osnovano sumnjiče da su 26. veljače 2019. godine u jednom kafiću na području Plaškog prilikom konzumacija alkoholnih pića oštećenom uslijed njegove nepažnje i visokog stupnja alkoholiziranosti u piće stavili lijek antipsihotik koji u svom sastavu ima djelatnu tvar klozapin, uslijed čega je došlo do reakcije koja je rezultirala smrću oštećenika. Zatim su 20. travnja 2019. godine, također u ugostiteljskom objektu na području Plaškog postupili na isti način prema oštećeniku koji je preživio zahvaljujući pravovremenoj liječničkoj intervenciji. Isto se događalo i 28. travnja 2019., postupanje je bilo identično, također je bio stavljen antipsihotik osobi koja je bila u visokom stupnju alkoholiziranosti i koji je uslijed reakcije alkohola i lijeka preminuo - kazao je Darko Bratić, načelnik Pu karlovačke, dodajući da su inače sva trojica oštećenika osobe koje su bile izrazito sklone alkoholu i neurednom životu.</p><p>Što se tiče utvrđivanja počinitelja, provedeno je sveobuhvatno kriminalističko istraživanje, velik broj obavijesnih razgovora, daktiloskopskih, toksikoloških i bioloških vještačenja nad predmetima s kojima su oštećeni i počinitelji imali doticaja, što je rezultiralo postojanjem interakcije između počinitelja. Naime, utvrđeno je da su posjedovali lijek i da su postupili na način na koji ih se tereti kaznenom prijavom. </p><p>- Muškarac je uhićen jučer, te je u petak priveden kod suca istrage koji mu je odredio 30-dnevni istražni zatvor, dok je žena dovedena iz zatvora u kojem se nalazi zbog počinjenja drugih kaznenih djela, te ispitana kao osumnjičenik. Inače je osumnjičeni muškarac je taj koji je i bio inače korisnik tih lijekova i koji je bio upoznat s djelovanjem lijeka i s mogućnošću da bi alkohol i lijek mogao izazvati smrtnu posljedicu - kazao je Bratić, odgovarajući na pitanje novinara da motiv nije koristoljublje jer se radi o oštećenicima izrazito lošeg imovinskog stanja, već bi ga trebalo utvrditi psihijatrijskim vještačenjem počinitelja.</p><p>Sumnju u počinjenje kaznenog djela bio je iskaz preživjelog muškarca koji se fragmentarno sjećao događaja, te su uzeti njegovi biološki uzorci i rađena su vještačenja. Nakon toga su obavljene i pretrage njihovih domova i kod muškarca je pronađen lijek, te toksikološka i daktiloskopska vještačenja boca i čaša koje su bile u upotrebi u vrijeme počinjenja u ugostiteljskim objektima, jedan je imao i videonadzor na kojem su uočene neke kretnje da se stavlja nešto u piće oštećenima, što je dovelo do dovoljno dokaza za prijavu.</p><p>Također kod prve žrtve nije bilo utvrđeno nikakvih tragova i on je bio sahranjen, te je nakon toga rađena ekshumacija i utvrđeno je da u dijelovima tijela postoje ostaci djelatne tvari klozapin. U ovom trenutku policija smatra da nema drugih žrtava jer nama više sumnjivih smrti u tom razdoblju.</p><p>S preživjelom žrtvom trovanja Milanom Vrceljem (61) razgovarali smo još lani nakon što je puštan iz bolnice i on nam je tada ispričao. </p><p>- Izvukao sam se za dlaku - rekao je tada Milan, te nastavio:</p><p>- S prijateljima sam otišao na piće u Plaški. U trećem kafiću smo stali za šank, a ovo dvoje su tamo sjedili. Kada su vidjeli sa sam raspoložen pozvali su me "Gdje si prijatelju, kako se dugo nismo vidjeli, sjedi tu kod nas" iako se nikada s njima nisam družio niti piće popio. Sjeo sam kod njih, popio pet pića, rakiju travaricu, a u međuvremenu sam otišao u wc - govorio je Milan, a njegovi poznanici nam dodaju i da ga je osumnjičena za to vrijeme pozvala na ples i za to vrijeme mu naručila kavu u koju mu je muškarac mogao ubaciti što je htio. </p><p>- S njima sam proveo sat i pola, dva. U rakiji nisam ništa čudno osjetio, no kada sam platio račun i izišao van, odmah sam se onesvijestio. Našla me policija ispred kafića na terasi. Nađen sam gol, isparana mi je odjeća sa leđa, a novaca što sam imao, oko 400, 500 kuna nije bilo - govori Milan, dodajući da je bio klinički mrtav, a zahvaljujući policajcima je preživio, a potom i liječnicima koji su ga oživljavajući vratili u život.</p><p>U bolnici je proveo devet dana tijekom kojih je primio 60 boca infuzije, te lijekova, a posljedice trovanja, ošamućenost osjeća i danas. </p><p>- Inspektor mi je rekao da su mi u krvi nešto našli, ali im nije poznato što, a to su mi potvrdili i liječnici. Policija je došla naknadno i izvadila mi krv i poslali je u Zagreb na analizu. - govorio je Milan, dodajući da dok je ležao u bolnici čuo da je na taj način nažalost smrtno stradao i Milan Vidaković (51) iz Ličke Jesenice.</p><p>- Njegov otac je ležao sa mnom u bolničkoj sobi kada sam doznao da je umro, još mi je i rekao tako će i moj Milan završiti, a nije niti znao još da i jest. - govori Milan. </p><p>Večer prije nego li je pronađen mrtav Milan je viđen s osumnjičenicima u ugostiteljskom objektu. S njima je popio nekoliko piva i zajedno s njima otišao. </p><p>- Njemu su uzeli 700 eura, ali to nije prvi puta i prije dva tjedna su ga otrovali, tada su ga samo ošamutili i uzeli mu novac, a sada su ga dokrajčili i oteli mu novac. - ispričao nam je mještanin. </p><p>Inače je dvojac poznat po brojnim kaznenim djelima, uglavnom imovinskog delikta, krađa i razbojništava kojih su počinili na desetke, ali i po ubojstvima. Niko Batljan zvan Riža bio je osuđen zbog ubojstva zajedno s Ivankinim bratom i polubratom jer su u Banja Luci iz koristoljublja pretukli starca koji je od ozljeda preminuo, dok je Ivanka u autu držala stražu. </p><p>Dok je on služio zatvorsku kaznu Ivanka je započela bračnu zajednicu s Milanom Mikićem koji služi 30-godišnju kaznu zatvora jer je zbog 300 kuna 2010. g. zadavio 88-godišnjakinju u Plaškom, a policija je 2011. g. istraživala smrt Ivankinog i Milanovog 8-mjesečnog sina nakon što ga je umro na smetlištu i mrtvog ga je donijela u bolnicu na Hvaru. Navodno je i jedno dijete prodala u Bosni za 1000 maraka, a više djece joj je Centar za socijalnu skrb oduzeo.</p><p>- Postoji osnovana sumnja da su 61-godišnjak i 34-godišnjakinja, zajedno i po prethodnom dogovoru, od 26. veljače do 28. travnja 2019. na području mjesta Plaški; nakon što je prethodno 61-godišnji osumnjičenik nabavio lijek koji u sebi sadrži tvar klozapin; svjesni da lijek u kombinaciji s alkoholom može izazvati naglu smrt; u tri navrata tijekom konzumacije alkoholnih pića s 81-godišnjakom, 61-godišnjakom i 51-godišnjakom, u cilju da ih usmrte, neopaženo i kriomice od tih osoba u piće koje su pili stavili lijek s tvari klozapin. Oštećenicima je zbog toga naglo pozlilo te je kod 81-godišnjaka i 51-godišnjaka uzrokovalo smrt, dok je kod 61-godišnjaka zahvaljujući pravovremenoj liječničkoj intervenciji izbjegnuta smrt. - priopćio je DORH.</p><p>Dodaju da je sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu u cijelosti prihvatio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu i osumnjičenicima odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zbog činjenice da postoji osnovana sumnja za kaznena djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške. </p>