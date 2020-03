Podignuli su 20 optužnica zbog ubojstva saudijskog novinara...

Istanbulsko tužiteljstvo priopćilo je da je pripremljena optužnica za 20 osumnjičenih u slučaju ubojstva saudijskog novinara Jamala Khashoggija, uključujući i bivšeg zamjenika obavještajne službe Saudijske Arabije i i bivšeg savjetnika kraljevske obitelji.

Ubojstvo Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu u listopadu 2018. izazvalo je zgražanje u svijetu i uvelike naštetilo imidžu prijestolonasljednika Mohameda Bin Salmana.

Foto: Sarah Silbiger/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Neke zapadne vlade, ali i CIA, vjeruju da je to ubojstvo naručio upravo sadašnji princ, no saudijski dužnosnici to odbacuju.

Tužiteljstvo u Istanbulu u srijedu navodi da optužnica obuhvaća bivšeg zamjenika opće obavještajne službe Saudijske Arabije Ahmeda al-Asirija i bivšeg savjetnika kraljevske obitelji Sauda al-Kahtanija. Tereti ih se za "poticanje ubojstva s predumišljajem s monstruoznom namjerom".

Preostalih 18 su optuženi za izvršenje ubojstva Khashoggija, novinara Washington Posta koji je imao prebivalište u SAD-u.

Optužnica je podignuta na temelju telefonskog ispisa osumnjičenih, podataka o njihovom ulasku i izlasku iz Turske i nazočnosti u konzulatu te iskaza svjedoka i analize Khashoggijevog telefona, laptopa i iPada.

Saudijski sud je u prosincu zbog sudjelovanja u ubojstvu Khashoggija pet ljudi osudio na smrt, a troje na zatvorske kazne.

Saudijsko tužiteljstvo je tada zaključilo da nema dokaza protiv Kahtanija, a također je odbačena optužnica protiv Asirija.