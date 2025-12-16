Podignuta je optužnica za ubojstvo Andree K. i Marijana C. Bivši muž naručio je ubojstvo

Šest mjeseci nakon likvidacije u ulici Črna voda, podignuta je optužnica protiv Matije Mašale, Frana Radinovića i Andreja Bajca. Ako budu osuđeni, prijati im i do 40 godina zatvora jer se poticanje na ubojstvo kažnjava kao da je poticatelj sam ubojica. Riječ je o ubojstvu Andree K. i Marijana C. koji su se oko 18 sati spustili u garažu da bi otišli po Andreinu i Bajčevu kćer kod njega doma.

Foto: Privatni album/

No Matija Mašala, kako se sumnja, izašao je iz tame i u Marijana ispalio dva metka, u Andreu 14. Sjeo je na svoj motor, kojeg su on i njegov pomagač Radinović oblijepili narančastim trakama u nadi da se tako neće prepoznati specifični zlatni detalji. Zaputio se prema obližnjoj ulici gdje ga je čekao Radinović, s njegovim automobilom s personaliziranim tablicama. Presvukao se, skinuli su narančaste trake, Radinović je motocikl ostavio ispred Mašaline zgrade u Sesvetama, a Mašala je otišao na svoj posao na Pantovčak, jer je bio pripadnik počasno zaštitne bojne predsjednika države.

Mislili su da imaju savršeni plan, međutim, odali su ih telefoni, nadzorne kamere kuća, stanovnici koji su ih vidjeli, a na kraju je priznao i sam Radinović. Čak je policiji predao svoju pištoljsku cijev koju je Mašala stavio na svoj službeni pištolj kako bi probao forenzičarima otežati posao. Bajac, koji je u vrijeme dok je Andrea trebala doći po kćer igrao PlayStation i snimao se, optužen je za poticanje, odnosno da je naručio ubojstvo.

Priopćenje Županijskog državnog odvjetništva prenosimo u cijelosti.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je 15. prosinca 2025., nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podiglo optužnicu protiv prvookrivljenog hrvatskog državljanina (1996.) zbog dva kaznena djela teškog ubojstva iz članka 111. stavak 1. i 4. Kaznenog zakona Kaznenog zakona, protiv drugookrivljenog hrvatskog državljanina (1994.) zbog počinjenja dva kaznena djela pomaganja u teškom ubojstvu iz članka 111. točka 1. i 4. u svezi s člankom 38. Kaznenog zakona te protiv trećeokrivljenog hrvatskog državljanina (1989.) zbog kaznenog djela poticanja na teško ubojstvo ženske osobe iz članka 111. a stavak 1. u svezi s člankom 37. Kaznenog zakona i kaznenog djela poticanja na teško ubojstvo iz članka 111. točka 1. i 4. u svezi s člankom 37. Kaznenog zakona.

Podignutom optužnicom okrivljenicima se stavlja na teret da su u razdoblju od svibnja 2025. do 13. lipnja 2025. u Zagrebu i Sesvetama, i to: 36-godišnji okrivljenik zbog ljubomore prema žrtvi, svojoj bivšoj supruzi (1995.), koja je zasnovala novu vezu s drugim muškarcem (1987.), s namjerom da ih oboje liši života, kontaktirao svog prijatelja, 29-godišnjeg okrivljenika, svjestan da isti posjeduje vatreno oružje i potrebne vještine, i predložio mu da za određeni novčani iznos ubije njegovu bivšu suprugu i njenog novog partnera. 29-godišnji okrivljenik je pristao na navedeni dogovor i angažirao 31-godišnjeg okrivljenika da poduzme određene radnje koje će mu pomoći u ostvarenju dogovora da ubije bivšu suprugu svog prijatelja i njenog novog partnera. 29- godišnji okrivljenik je potom 13. lipnja 2025., prema unaprijed organiziranom i stvorenom planu, u garažnom prostoru zgrade u Zagrebu gdje žrtve stanuju, iste sačekao i dok su se nalazili u automobilu iz vatrenog oružja u njih ispalio veći broj hitaca zbog čega su žrtve preminule na mjestu događaja.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu sudu je u optužnici predložilo produljenje istražnog zatvora protiv sve trojice okrivljenika, i to u odnosu na prvookrivljenika i drugookrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške ( članak 123. stavak 1. točka 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku), te u odnosu na trećeokrivljenika jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti kaznenog djela posebno teške (članak 123. stavak 1. točka 4. Zakona o kaznenom postupku).