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MAKEDONAC

Podignuta optužnica: Lažni liječnik uzeo im 41.000 eura

Piše Bogdan Blotnej,
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Podignuta optužnica: Lažni liječnik uzeo im 41.000 eura
Foto: Canva
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Žrtvama je govorio da su članovi njihovih obitelji teško ozlijeđeni u prometnim nesrećama te da je potrebno hitno podmiriti troškove njihova liječenja

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv 57-godišnjeg državljanina Republike Sjeverne Makedonije zbog šest kaznenih djela prijevare, počinjenih tijekom lipnja i srpnja 2025. na području Zagreba.

Prema navodima optužnice, okrivljenik je zajedno s nekoliko za sada nepoznatih osoba telefonski kontaktirao građane te se lažno predstavljao kao liječnik. Žrtvama je govorio da su članovi njihovih obitelji teško ozlijeđeni u prometnim nesrećama te da je potrebno hitno podmiriti troškove njihova liječenja.

Vjerujući lažnim informacijama, oštećenici su predavali novac osobama koje su dolazile po dogovorene iznose. Na taj je način, prema optužnici, prevareno šest žrtava koje su ukupno oštećene za 41.400 eura.

Uz podizanje optužnice, tužiteljstvo je sudu predložilo produljenje istražnog zatvora za okrivljenika zbog opasnosti od bijega, ali i mogućnosti ponavljanja kaznenih djela.

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