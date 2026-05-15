PRODULJEN ISTRAŽNI ZATVOR

Podignuta optužnica protiv Ukrajinca koji je u automobilu krijumčario pola milijuna eura

Piše HINA,
Carina Republike Hrvatske, oznake na automobilu | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Optužnica 24-godišnjaka tereti da 13. veljače ove godine, na graničnom prijelazu Marasovići, nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prenosi 500.000 eura

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je, nakon provedene istrage, pred dubrovačkim Općinskim sudom podignulo optužnicu protiv 24-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je u svojem automobilu prevozio skrivenih 500.000 eura.

Kako je izvijestilo tužiteljstvo, 24-godišnji ukrajinski državljanin tereti se za pranje novca.

Optužnica 24-godišnjaka tereti da 13. veljače ove godine, na graničnom prijelazu Marasovići, nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prenosi 500.000 eura, koje je skrivao u automobilu.

Tužiteljstvo ističe da ukrajinski državljanin nije uspio u prijenosu novca jer su ga u tom spriječili carinski službenici koji su mu oduzeli novac.

Dodaju i da je Općinski sud u Dubrovniku, na prijedlog tužiteljstva, produljio istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

