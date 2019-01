Podivljao i pobio cijelu obitelj: Nije poštedio ni vlastitu bebu

Mark Leo Gregory Gago (42), muškarac iz američkog Oregona, u subotu navečer smaknuo je roditelje, svoju djevojku i njihovu devetomjesečnu kćer. Policija ga je ubila kad je krenuo oduzeti život osmogodišnjoj djevojčici, djetetu svoje djevojke iz prvog braka.

Osim djevojčice, pokolj je preživjela i cimerica obitelji koja se izvukla s lakšim ozljedama.

Policija tvrdi kako žrtve nisu bile ustrijeljene i pokušava zaključiti kojim ih je oružjem Mark smaknuo.

- U kući je držao mačeve, moguće da ih je upotrijebio u ovom masakru, kaže narednik Brian Jensen.

