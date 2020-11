U mjesec dana ciljevi strategije su promijenjeni - skoro svaki je smanjen, a radili su ih 3 godine

Strategija razvoja vrvi lijepim željama, a nema ništa o tome kako ćemo to postići. Čak su nam i iz EU poručili da ne znamo kako se želimo razvijati do 2030. godine

<p>Hrvatska je 2030. godine konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture. </p><p>Zemlja smo očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve. Nakon tri godine rada i potrošenih 32,5 milijuna kuna, to je zaključak Nacionalne strategije razvoja do 2030. godine koju je napokon predstavio premijer Andrej Plenković.</p><p>- Odlučni smo sve ove izazove pretvoriti u prilike, a svoje potencijalne ranjivosti pretvoriti u prednosti - poručio je samouvjereno Plenković. </p><p>Pozvao je sve da se uključe u javnu raspravu o strategiji kako bi je učinili boljom i kvalitetnijom. Već smo pisali da ovaj dokument koji definira smjer razvoja vrvi općenitostima i lijepim željama, ali malo je toga konkretnoga kako Vlada to planira postići. Osim toga, stručnjaci poput Željka Lovrinčevića su rekli da se iz strategije ne vide jasni prioriteti razvoja i pravac, nego je u nju stavljeno baš sve. </p><p>Zanimljivo je još nešto. Prije malo više od mjesec dana imali smo uvid u prvi nacrt strategije koji je u međuvremenu dorađivan u Vladi. Taj prvi nacrt je rezultat rada nakon tri godine uz pomoć Svjetske banke. Ali samo u ovih mjesec dana ciljevi su u Vladi promijenjeni! Tako je, recimo, u prvoj verziji bilo navedeno da ćemo 2030. imati prosjek od 80 posto kupovne moći članica EU-a. Sad je to palo na 75 posto. </p><p>Bilo je zacrtano da će nam izvoz biti 80 posto BDP-a, a sad je to palo na 70 posto. Obećano je da ćemo biti među 40 najkonkurentnijih zemalja svijeta, a sad je kriterij smanjen na 45. Hrvatice su trebale rađati po prvom prijedlogu u prosjeku 1,6 djece umjesto sadašnjih 1,47 djece. Ali sad je nekim čudom obećano da je cilj da rađaju 1,8 djece. Pa se postavlja pitanje: ili je one prve tri godine netko pogriješio i uzeo novac za to ili je sad u mjesec dana na brzinu netko nabacao brojke. </p><p>Za razliku od prve verzije, Vlada se ipak sjetila da bi razvoju širokopojasne internetske mreže i digitalizaciji trebalo biti posvećeno malo više prostora. Pa su to dodali kao dodatni cilj. </p><p>Novinari su pitali Plenkovića kako će on to obećano postići i koje su konkretne mjere...</p><p>- Strategija je okvirni, strateški akt. On po svojoj prirodi ne podrazumijeva provedbene dokumente koji bi trebali ići po strateškim ciljevima - rekao je Plenković, koji je otkrio i da je dosad Hrvatska imala “dvjestotinjak nacionalnih strategija”. </p><p>Strategija je napravljena kako bi se mogao povući novac EU-a. Oni su prigovorili da uopće ne znamo kako se želimo razvijati. </p>