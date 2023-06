Podravski kralj bobica: Zbog ljubavi prema rodnom kraju odustao od znanstvene karijere

Bobičasto voće nevjerojatno je vrijedna skupina plodova koja donosi mnoge dobrobiti za ljudsko zdravlje. Ovi mali plodovi bogati su hranjivim tvarima, antioksidansima i vlaknima, što ih čini izvrsnim dodatkom našoj prehrani, a redovita konzumacija bobičastog voća može pomoći i u smanjenju rizika od kroničnih bolesti, poput srčanih bolesti ili određenih oblika raka. Sve benefite ovog voća prepoznao je i naš sugovornik Zdravko Ivančan, koji u Podravini na obiteljskom gospodarstvu ekološki uzgaja razne bobice.

Sve je počeo pradjed

Obiteljsko gospodarstvo ove podravske obitelji počeli su Zdravkov pradjed i roditelji, a onda je posao preuzeo naš sugovornik. Danas Zdravko sa suprugom uzgaja i proizvodi cijelu paletu bobičastog voća - od jagoda, malina i kupina pa sve do ribiza, ogrozda, joste i aronije.

- Nakon što sam završio Agronomski fakultet, mogao sam nastaviti znanstvenu karijeru na fakultetu. Međutim, kod mene je presudila ljubav prema rodnom kraju te proizvodnji domaće i zdrave hrane. Kad nešto radiš s ljubavlju i iz tog rada još vidiš i dobre rezultate, onda je to neprocjenjivo - kaže nam Zdravko na početku.

Kad je 2004. odlučio da će početi uzgoj bobičastog voća, znao je, kaže nam, da će se voćarstvom baviti isključivo na ekološki način.

- U Podravini su poljoprivredne površine mnogo manje u odnosu na ostatak Hrvatske. Osim toga, htio sam proizvoditi puno dohodovnije kulture od standardnih ratarskih kultura i izbjeći stočarstvo, koje inače prevladava u našem kraju. Također, želja mi je bila proizvoditi zdravo i kvalitetno jer u današnje vrijeme sve je više konvencionalnih proizvoda koji se proizvode na industrijski način, a koji su puni gnojiva i štetnog prskanja - dodaje naš sugovornik.

Radni dan od jutra do mraka

Na obiteljskom gospodarstvu trenutno imaju pet stalno zaposlenih i pet sezonskih radnika, a dugoročno planiraju proširiti proizvodnju bobičastog voća na gotovo cijelu godinu i zaposliti još stalnih i sezonskih radnika.

- Naš radni dan počinje ustajanjem u 6 sati, kad sa suprugom uz kavu planiramo i dogovaramo radove za tekući dan. Nakon toga s radnicima odlazimo u polje te uz rad pratimo i stanje nasada. Popodne slijedi pakiranje i otprema ubranog voća. Uglavnom, cijeli dan vezan je za rad u prirodi i cilj nam je živjeti što više u skladu s prirodom - kaže Zdravko.

S obzirom na to da se bavi isključivo ekološkom proizvodnjom, koja je puno zahtjevnija od konvencionalne, radni dan koji počne rano ujutro ponekad završava i kasno navečer.

- Ekološka proizvodnja zapravo je prilično zahtjevna jer traži dobro poznavanje svake sorte i vrste te kao takvoj treba pristupiti na specifičan način s prirodnim gnojivima i zaštitnim sredstvima. Ekološka poljoprivreda zapravo je ista kao biodinamička, ali samo ako se na takav način pristupa proizvodnji. Mi u ekološkoj proizvodnji primjenjujemo već sad većinu dobrih biodinamičkih praksi proizvodnje - pojašnjava naš sugovornik i dodaje da svoje proizvode plasiraju u trgovačke lance, a rado ih prezentiraju i na ekološkim sajmovima.

'Najkvalitetnija vitaminska bomba'

Zdravkovi nasadi bobičastog voća prostiru se na 20 hektara, a godišnje ih proizvede oko 50 tona. No ribiz je među nasadima ove obitelji sigurno, slaže se i naš sugovornik, najkvalitetnije bobičasto voće.

- To je prava vitaminska bomba. Prepun je antioksidansa, minerala, vitamina B, a među voćem je najbogatiji vitaminom C. Prema napravljenim studijama, ribiz ima od 25 do 30 puta veću koncentraciju vitamina C u odnosu na limun. Osim toga može se prerađivati u pekmeze i sokove a da proizvodi ne gube ta svojstva. No ono što ga čini superiornim voćem je to što ga možete i zamrzavati - kaže nam ponosno Zdravko.

Uz dobru rezidbu i obradu te uravnoteženu gnojidbu voćnjaka nije teško proizvoditi ribiz, ali to ipak zahtijeva, dodaje Zdravko, mnogo rada i znanja.

- U poslu nas veseli redovito javljanje zadovoljnih kupaca naših proizvoda i svake godine traže od nas još više, što je dokaz da smo odabrali dobar put proizvodnje. Uložili smo u nove nasade i plastenike, uveli smo novi sortiment voća koje treba što manje prskati i sorte koje su otporne na većinu štetnika, a poglavito bolesti. Imamo zaokružen ciklus proizvodnje te proizvode isti dan beremo, hladimo, pakiramo i dostavljamo hladnjačama do svojih kupaca. Od polja do stola gotovo isti dan - kaže na kraju Zdravko Ivančan, koji je svoj ribiz prijavio na Zelenu medalju - projekt 24sata i Kaufland Hrvatska.

Zelena medalja, izbor za najboljeg ekoproizvođača - projekt 24sata u suradnji s tvrtkom Kaufland Hrvatska, pokrenut je upravo s ciljem promocije važnosti održive proizvodnje. Sljedećih tjedana na platformama 24sata nastavljamo objavljivati priče o finalistima Zelene medalje, a ime sretnog pobjednika doznat ćemo na svečanoj dodjeli nagrade 30. lipnja 2023. Dotad vas pozivamo da više o projektu doznate u specijalu Zelene medalje.

Partner Zelene medalje je Kaufland Hrvatska, a projekt podržavaju Hrvatska poljoprivredna komora, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima i Agronomska škola Zagreb.