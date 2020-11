Podrška iz Duge Rese: 'Bio sam u Vukovaru, znam što se tamo dešavalo, sad je isto u Armeniji'

U srijedu, na Dan pada Vukovara, na jednoj kući u Dugoj Resi bila je izvješena armenska zastava s hrvatskim grbom

<p>Armenska zastava s hrvatskim grbom tijekom srijede je na Dan pada Vukovara bila izvješena uz obiteljsku kuću na Staroj cesti u <strong>Dugoj Resi. </strong>Kako doznajemo, zastavu je izvjesio vlasnik kuće T. M. i njegova supruga Armenka koji na ovaj način pružaju podršku armenskom narodu koji se našao u ratu s Azerbejdžanom.</p><p>– To je poveznica sa Danom pada Vukovara i kalvarije koju su tada prolazili Vukovarci, a sada se događa armenskom narodu u provinciji Artsakh, odnosno Nagorno Karabah u Azerbejdžanu iz kojeg će ovih dana biti protjerani veliki broj armenskog naroda sa svojih ognjišta. To je više simbol nego li zastava kojim želimo efektno objasniti što se sada tamo događa, te na taj načina armenskom narodu pružiti podršku. Znam što se događalo u Vukovaru, bio sam tamo, a sada se to događa Armencima. Užasno da se to događa 2020. godine - kazao je vlasnik kuće koji želi ostati anoniman, ispred koje se od srijede do četvrtka ujutro vijorila zastava boja Armenije, crvena plava i žuta sa hrvatskim grbom u sredini.</p><p>– Zastava je trebala biti crvena, plava i narančasta, ali nam je stigla žuta, no ne umanjuje poruku koju želimo poslati. U Hrvatskoj imamo malu armensku dijasporu od 40 Armenaca, aktivni smo u zajednici Armenaca u Hrvatskoj gdje smo i napravili ovu armensku zastavu s hrvatskim grbom za podršku, održavamo mirne prosvjede i druge aktivnosti kojima ukazujemo na situaciju u kojoj se našao armenski narod. Naime već sutra i narednih dana sa 80 posto područja na kojem oduvijek žive Armenci biti će potjerani. I predsjednik Milanović je bio tamo, njemu smo također pisali otvoreno pismo kojim mu ukazujemo na to da bi bilo dobro da i Hrvatska prizna Artsakh za Republiku - govori nam Armenka.</p><p>Supružnici kažu da nisu imali problema zbog zastave, tijekom srijede ih je posjetila i policija koja ih je upitala što zastava predstavlja, a kada su im objasnili sve je bilo u redu.</p>