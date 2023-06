Podružnice Sindikata prometa i veza štrajkaju u znak potpore radnicima tvrtke Ceste Šibenik

Svih 11 podružnica Sindikata prometa i veza Hrvatske u petak će od 12 do 13 sati održati štrajk solidarnosti u znak potpore radnicima tvrtke Ceste Šibenik d.o.o. koji su u štrajku od 12. lipnja, rekao je predsjednik Sindikata prometa i veza Hrvatske Stjepan Lisičak.

Lisičak je u izjavi za Hinu kazao da sve druge tvrtke imaju rukovodioce s kojima se može razgovarati o kolektivnom ugovoru ili aneksu kolektivnog ugovora, ali su u Cestama Šibenik počeli gurati pravilnik o radu po kojem će radnici primati 70 posto osnovne plaće te 30 posto ovisno o učinkovitosti na radnom mjestu.

"Normalno, mi to kao sindikati nismo prihvatili taj pravilnik nego smo tražili da se svi problemi koji su tiču plaća, materijalnih prava i zaštite na radu riješe kolektivnim ugovorom. Oni to neće jer vjerojatno imaju potporu u županu Jeliću", rekao je Lisičak.

Pojasnio je i da - istog trenutka kada bi se povukli sporni akti, radnici bi počeli raditi jer bi radili po onima od ranije te bi se išlo u pregovore o kolektivnom ugovoru. Naveo je i da je o tom problemu i danas razgovarao sa šibensko-kninskim županom Markom Jelićem, jer je županija vlasnik tvrtke, a koji vidi da je taj štrajk šteta. No, pojasnio je, iako su radnicima već poslani ugovori o radu po novom pravilniku oni bi ih sada povukli. No ne bi povukli pravilnik. "Ne može to tako", poručio je.

Lisičak je kazao i da jedino u tom slučaju može presuditi i da se sutra počne raditi je - župan Jelić, jer je on predstavnik vlasnika. Istaknuo je i da se svih 11 podružnica Sindikata prometa i veza Hrvatske solidariziralo s radnicima Cesta Šibenik jer vide kakve probleme imaju.

U štrajk solidarnosti će se uključiti Županijske ceste Zagrebačke županije, Ceste Karlovac, PZC Varaždin, Ceste Bjelovar, Lika ceste, Istarske ceste, Ceste Zadarske županije, Cesting Osijek, Ceste Sisak, Dubrovnik ceste i Županijske ceste Split. Sto dvanaest radnika tvrtke Ceste Šibenik d.o.o., kojoj je osnivač Šibensko-kninska županija, počelo je štrajkati 12. lipnja tražeći povećanje plaće za 15 posto i ukidanje Pravilnika po kojem će se radnicima plaća isplaćivati po modelu 70 – 30, odnosno 70 posto fiksni dio, 30 posto varijabilni dio.