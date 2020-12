Udruga Glas poduzetnika (UGP) smatra da su nove kompenzacijske mjere samo još jedan spin Vlade, jer sav teret krize i dalje pada na leđa poduzetnicima, napominjući i da su mjere nelogične, maksimalno birokratizirane i manjkave te da bi podmirenje fiksnih troškova mogli dobiti tek na proljeće.

U uputi Porezne uprave o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom, koja je objavljena u utorak, Udruga Glas poduzetnika pronašla je mnogobrojne nelogičnosti i manjkavosti. Kako ocjenjuju, nadležni nisu ispunili obećanja koja su dali na sastancima s poduzetnicima.

Iz Porezne uprave su, objašnjava Udruga Glas poduzetnika, naveli da poslodavci prvo trebaju platiti svoje obveze, a da će tek potom dobiti od države povrat isplaćenih troškova. Navode, međutim, da je to u ovoj situaciji za većinu poduzetnika nemoguće, jer je aktualna godina bila izuzetno loša i poduzetnici nisu mogli stvarati nove zalihe. Ističu i da su sve zalihe iz prošlih godina bile utrošene za vrijeme prvog zatvaranja gospodarstva u ožujku.

"Ove 'mjere' znače da se poduzetnici moraju prvo zadužiti, s tim da je upitno hoće li dobiti sredstva kako bi platili obveze. Nakon toga će im država vratiti sredstva umanjena za iznos PDV-a. Kako će poduzetnici snositi troškove još i potencijalnih kamatnih stopa te razlike između neto i bruto vrijednosti usluge", pitaju se u toj udruzi.

Navode i da račune za prosinac, prema preporuci Porezne uprave, moraju predati do 15. veljače 2021. godine, što znači da podmirenje troškova mogu očekivati tek u ožujku ili travnju.

"Smatramo da je ovakav tip mjera daleko od dovoljnog za obeštećenje poduzetnika. Kao što smo već istaknuli, poduzetnici nemaju sredstava kojima bi mogli plaćati fiksne troškove, a kreditne linije su teško dostupne. UGP smatra da ovo uopće nisu mjere pomoći, jer poduzetnici nemaju vremena čekati isplate do proljeća", napominju iz Udruge.

Dodaju i da umjesto da postupak bude jednostavnim, on je u potpunosti zakompliciran.

"Smatramo da su kriteriji za dodjelu nelogični, kao i sama mjera. Isto tako, ne radi se o mjeri koja je dogovorena na sastanku s predstavnicima Vlade RH. Samo kreiraju bespotreban posao i dodatnu birokraciju kojom opravdavaju postojanje zaposlenika, koji samo štambiljaju u javnom sektoru", rekao je izvršni direktor UGP-a Dražen Oreščanin.

U priopćenju se ističe da navedenim mjerama većinom država sama sebi vraća novac, jer se radi uglavnom o fiksnim troškovima komunalija, struje, vode, svega onoga što se slijeva natrag u državne i gradske tvrtke te državne i gradske proračune. To konkretno znači da ponovno za tvrtke i obrte nema sredstava pomoći, već dobivaju samo mrvice koje će skupo platiti.

UGP ponovno upozorava i na još jednu nelogičnost, a to je da predstavnici Vlade RH predstavljaju mjere za očuvanje radnih mjesta kao pomoć poduzetnicima, no ističu da se radi o pomoći isključivo za radnike, a da to samim poslodavcima stvara samo dodatan posao. Predlažu Vladi da mjere za očuvanje radnih mjesta isplati izravno radnicima, kako bi se prestalo govoriti o tome da se radi o mjerama pomoći poduzetnicima.

Uputom Porezne uprave poduzetnici kojima je odlukom Stožera civilne zaštite od 27. studenoga obustavljen rad, moći će zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova za prosinac podnijeti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2021. godine.

Pravo na naknadu plaćenih fiksnih troškova imati poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u prosincu ove godine u odnosu na prosinac lani bio najmanje 60 posto. Iznimno, pravo na na​knadu će ostvariti i poduzetnici koji su započeli s radom tijekom ove godine, a kojima je prihod/primitak na mjesečnoj razini, odnosno u prosincu u odnosu na studeni, pao za najmanje 60 posto. Uputom su točno definirani fiksni troškovi za koje će se moći zatražiti nadoknada.