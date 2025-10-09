Poduzetnik kojeg češlja EPPO probao je naslijediti pokojnog Željka Malnara: 'Podmeću mi!'

Poduzetnik Denis Kršek je od jučer predmet istrage EPPO-a u slučaju malverzacija s natječajima za nabavku medicinskih uređaja za OB Varaždin i Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice. Iako su izvidi tajni i EPPO nije htio da se za to već zna, njihova prisutnost u prostorijama Varaždinske županije i dviju bolnica nije prošla nezapaženo, pa su za to doznali i mediji.

Uskoro je isplivao i razlog: navodno je Kršek podmitio preko posrednika, poznatog varaždinskog poduzetnika, HDZ-ovog župana Anđelka Stričaka da osigura da njegova tvrtka Dogan Septem dobio posao opremanja bolnice od 2,9 milijuna eura.

Konkretno, neslužbeno se doznaje da je Stričaku ponudio ili dao 10 posto, odnosno 290 tisuća eura, da utječe na ravnatelja OB Varaždin Damira Poljaka da odabere vijeće koje će odabrati baš Kršekovu tvrtku.

Iako jučer nije bio dostupan, zbog pretresa prostorija njegove tvrtke u Sesvetama, u četvrtak smo uspjeli dobiti Kršeka na telefon.

- Ovdje vam se radi o tome da sam ja otpustio čovjeka zbog malverzacija, rade mi zlo. Zapalili su mi BMW, poslali mi čovjeka u kuću koji me tražio da moram platiti 400 tisuća eura i prepisati mu tvrtku. Sve sam to prijavio. Supruga mi je u ovo vrijeme za koje je istraga, od 2021. do 2023., imala rak, i tako tešku bolesnu ženu oni prijavljuju! Ti isti su prijavili da sam podmitio Stričaka, a nisam. Podmeću mi, rade mi probleme - govori Kršek za 24sata.

Tražili smo dokumentaciju kao dokaz, za što nam je obećao da će se javiti nakon razgovora s odvjetnikom. Provjerili smo njegove navode i za sad ga više izvora, ali i dokumentacija koju posjedujemo, demantiraju.

Kaznena prijava za izvlačenje novca

Doznali smo i za jednu kaznenu prijavu iz 2023. godine. Tamo su Kršek i njegova supruga Bojana, koja je u Dogan Septemu direktorica, prijavljeni za financijske malverzacije, odnosno da su iz tvrtke uz pomoć lažnih faktura izvukli oko milijun i 170 tisuća eura. U prijavi piše da su novac izvlačili tokom 2022. i 2023. godine, a nelogičnosti su primijećene jer navodno postoje prevelike isplate drugim tvrtkama koje se ne bave trgovinom medicinske opreme, niti ičime što je srodno. Tvrdi se da su dio faktura prenapuhali da opravdaju troškove u iznosu koji im je potreban, a da je dio faktura lažan.

- Ma ne, ne vodi se nikakva istraga, to nije točno - rekao nam je Kršek kad smo ga pitali za ovu prijavu.

Međutim, 24sata su u posjedu i dokumentacije koja potvrđuje da je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu još u srpnju prošle godine provodilo izvide po toj prijavi. Još uvijek nema rješenja je li prijava odbačena ili ne.

Spominje se i kupovina stana u centru Zagreba, veličine 117 kvadrata. Prema podacima u Katastru, ovaj stan zaista glasi na Kršekovu tvrtku. Tu je i kupovina kuće u Granešini od 350 tisuća eura koja glasi na njegovu suprugu, a u prijavi se navodi da su ju prvo htjeli kupiti na firmu. Međutim, kako Kršek tvrdi da se ova istraga ne vodi, nismo s njim mogli provjeriti o čemu se tu radi.

'Nasljedio' Željka Malnara

Kršek se 2018. godine okušao i u televizijskoj karijeri. Kako je Željko Malnar preminuo, palo mu je na pamet da nastavi njegov rad. Tako je nastala 'Nemoguća emisija' u kojoj su sudjelovali Malnarovi suradnici i prijatelji. Treću sezonu, 2018. godine, vođenje je preuzeo upravo Denis Kršek.

- Ekipa je ista kao i u prethodne dvije sezone, Vesna Kljajić i ja radimo razgovore s gostima, a to su i političari i glumci i ostale javne osobe. Emisija je sada drugačija u odnosu na vrijeme kad je Malnar to radio, moramo malo više paziti na određene stvari. Emisija je drukčija jer smo Željko i ja sasvim drugačije energije - rekao je Kršek za Večernji list.

Tvrdio je i da se nije planirao uhvatiti voditeljske palice, ali su pregovori s drugim voditeljima propali. Tad se već bavio medicinskim uređajima, a inicijativa za emisiju je došla upravo od njega.

- Na prijedlog Jumba, dva mjeseca nakon prve emisije, pojavio sam se prvi put u javnosti i predstavio kao voditelj, ili, kao što to kaže Remzo, mentor. Zvijezde Nemoguće eMisije prije svega su obični ljudi. Neki od njih i vrlo kreativni koji svoj život žive, mnogi će reći, na margini društva. Uglavnom, mi smo jedna prava škvadra koja ponekad možda ima nekad čudan smisao za humor, ali prije svega nezloban - rekao je Denis, ponosno ističući kako su oni “nasljednici Noćne more i pokojne legende Željka Malnara”.