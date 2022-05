Poduzetnik Zlodre kandidat je Domovinskog pokreta za Split

Domovinski pokret predstavio je u srijedu poduzetnika Arisa Zlodru kao kandidata za gradonačelnika na izvanrednim izborima u Splitu, ističući da jedino jačanjem poduzetništva grad može ići naprijed te da će u budućnosti koalirati s onima koji imaju prave ideje i projekte.

Poduzetnik Aris Zlodre kandidat je za gradonačelnika, a liječnica obiteljske medicine Željka Mustapić i gimnazijski profesor Davor Stipan kandidati su za njegove zamjenike.

Na predstavljanju u Splitu bio je i predsjednik stranke Ivan Penava, koji je rekao kako je riječ o "kompaktnoj ekipi koja pokriva sva područja".

"Zlodre i Mustapić u slobodno vrijeme vole planinariti pa im želim svu sreću u njihovom usponu k vrhu kako bi poveli grad Split u novom smjeru koji će donijeti zamah i bolju budućnost građanima Splita", rekao je.

Predsjednik županijske organizacije Domovinskog pokreta Mate Šimundić rekao je da su njihovi kandidati "pristojni ljudi koji su bliski građanima, ne umišljaju sebi da su spasitelji toga grada, nego oni koji će gradu služiti i pomoći mu da napreduje i da zaista bude najljepše mjesto na svijetu".

Jedino se poduzetništvom može ići naprijed, ocijenio je kandidat Zlodre.

"Mi se ne želimo baviti šupljim pričama. Mi se želimo uhvatiti pravih projekata koji će grad voditi, kao rješenje Vukovarske, Manđerove, Bračke. Želimo napraviti Lovrinačku ulicu, spustiti se do Duilova, napraviti lungomare do Stobreča, gdje bi se napravila nova trajektna luka, marina s vezovima, a što je najvažnije, to da grad ne bi koštalo niti kune, i to koncesijom", rekao je.

Na pitanje kako bi riješio dugogodišnji problem stanogradnje, odgovorio je da bi se prostor za nove stanove dobio probijanjem Vukovarske ulice do TTTS-a te da već postoji projekt poticane stanogradnje na Korešnici.

Zaključio je kako ne odbijaju poslijeizbornu suradnju ni s kim tko ima prave ideje i projekte.

Najčitaniji članci