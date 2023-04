Poginuli Craig Breen lani je bio u Hrvatskoj s velikim planom: 'Nisam očekivao ovakvu maglu'

Više od 17 godina u WRC-u nije bilo smrtnog slučaja vozača ili suvozača. Sve do 13. travnja i hrvatskog izdanja relija. Irac Craig Breen, koji vozi za momčad Hyundai, tijekom testiranja je izletio sa staze i poginuo u Golubovcu kraj Lobora. Prednjim lijevim krajem udario je u drveni stup te je poginuo na mjestu. Njegov suvozač James Fulton prošao je neozlijeđen.

- Hyundai je duboko tužan što mora potvrditi da je vozač Craig Breen izgubio život u nesreći na treningu za hrvatski reli. Suvozač James Fulton nije ozlijeđen u incidentu koji se dogodio malo nakon podneva. Hyundai upućuje najiskreniju sućut Craigovoj obitelji, prijateljima i mnogim navijačima. Nećemo davati dodatne komentare u ovom trenutku - napisali su iz Hyundaija na Twitteru.

Breen je u Zagreb stigao s velikim ambicijama. Vozio je WRC u Hrvatskoj i prošle godine te je bio četvrti. Ove sezone već ima jedno postolje, bio je drugi na reliju u Švedskoj.

- Duboko nas je potresla ova vijest. U ovom trenutku traje istraga. Nastojimo povezati što se točno dogodilo. Ovakve stvari u našem se sportu događaju, glavno je da zadržimo mirnu glavu, da izrazimo sućut Breenu i irskom savezu... Ovo su strašne stvari. Cilj nam je minimizirati ovakve stvari - rekao je Davorin Štetner, predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza.

Breen vozio po gustoj magli u Hrvatskoj

Breen je prošle godine bio četvrti u Hrvatskoj i ovaj put je došao popeti se na postolje. Tijekom jednog dijela relija vozili su i po gustoj magli, a Breen je priznao da mu nije bilo lako voziti u takvim uvjetima.

- Sretan sam što sam uopće došao do kraja. To su bili najlošiji uvjeti koje sam vidio u životu. Ništa nisam mogao vidjeti, dobro pa me suvozač upozoravao što me čeka. Vidljivost je bila 10-15 metara. Doduše, uživao sam - rekao je tad.

A prije samo 13 dana Breen je sa suvozačem Jamesom Fultonom doživio tešku nesreću na reliju Casinos Do Algarve u Portugalu. Na makadamskoj cesti izgubili su kontrolu u zavoju, prevrnuli se nekoliko puta i udarili automobilom u brdo.

Tad su pukom srećom prošli bez ozljeda i oni i gledatelji, kojih je na tome mjestu bilo nekoliko desetaka.

Breena je u automobilizam "povukao" otac Ray, i sam vozač relija. Craig je vozio klasične kružne utrke, a 2009. potpuno se posvetio reliju. Natjecao se u britanskom i irskom reliju, a 2010. došao je i do WRC-a. Odmah iduće godine pobijedio je u inauguralnoj sezoni WRC Academyja.

Među elitu, ona najjaču WRC grupu, ušao je 2016., vozio je povremeno za Citroën, a bio je treći na finskom reliju. Ostao je još neko vrijeme u Citroënu, no izgubio je mjesto vozača na kraju 2018.

Vozio je povremeno za Hyundai između 2019. i 2021. Četiri puta se popeo na postolje, a potom je prešao u momčad M-Sport, a za ovu sezonu vratio se u Hyundai.

Smrti su vrlo rijetke

Ove sezone na švedskom je reliju osvojio drugo mjesto, a u karijeri je bio najbrži na 30 brzinaca te se osam puta penjao na pobjedničko postolje. WRC, kao i Formula 1, u posljednjih 15 i više godina napravili su ogroman korak prema većoj sigurnosti vozača. U '80-ima su svake godine jedan ili dva natjecatelja u relijima gubila život, a danas je to rijetkost. Nisu baš česte ni teške ozljede, a posljednja smrt na stazi u Svjetskom reli prvenstvu bila je 2006.

Tad je poginuo Jorg Bastuck, koji je bio suvozač na katalonskom reliju. Riječ je bila o velikoj tragediji jer je Bastuck išao promijeniti gumu i tad je na njega naletio Barry Clark u Ford Fiesti ST. Godinu dana prije njega na velškom reliju smrtno je stradao Englez Michael Park, također suvozač, a posljednja smrt prije njegove bila je 1993. godine.

I sigurnost gledatelja mnogo je veća nego prije. Prije je izlijetanje među publiku često završavalo vrlo tragično, a sad su gledatelji ipak pozicionirani na sigurnija mjesta. Posljednji gledatelj poginuo je 2017. na monegaškom reliju.

O tragediji se oglasio i predsjednik Svjetske automobilističke federacije Mohammed ben Sulayem.

- U ime FIA-e izražavam iskrenu sućut obitelji i prijateljima Craiga Breena nakon njegove smrti tijekom nesreće na privatnom testiranju. Naše misli i molitve su s njegovim voljenima i Rally zajednicom u ovom teškom trenutku - rekao je.

